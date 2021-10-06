國慶連假+報復性消費潮！　在地20年人氣名店搶領高雄券備戰

▲迎接國慶連假報復性旅遊人潮，高雄餐飲店家已陸續領取高雄券。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

為讓餐飲店家提早準備，高雄市政府5日提前開放讓餐飲業至戶政事務所領取高雄券，首日即有多家餐飲業者領到高雄券。今（6）日起高雄券需求高於4,000元的業者，可憑簡訊通知前往高雄銀行領取，讓百貨、旅宿及餐飲業者備戰後天將開始的振興消費潮。

高市府因應高雄券提前發放，各局處及高雄銀行大動員，包括經發局、民政局各區戶政事務所員工主動聯繫業者說明高雄券使用及領取辦法，昨一早各戶政事務所就陸續有業者前往領取首次4,000元額度的高雄券，各區搶頭香業者還獲紀念品，讓業者感受到市府用心。

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▲▼高雄市餐飲店家領取高雄券。（圖／高雄市政府提供）

在左營開店已20年的杏福巷子負責人陳國明，昨日一早就到左營戶政事務所領取高雄券，他坦言原本僅知道高市府有推高雄券，但沒有急迫性也就沒有特別想去領，是前晚8點多接到戶政事務所人員來電通知，電話中詳細說明方案內容及領取所需文件資料，過程親切有耐心，清楚知道高雄券的用法，評估對行銷有幫助，昨早才趁開店前領取。

「政府有心做，老百姓有感受到，這樣子就是促進經濟！」陳國明說，由於這幾個月以來受疫情影響很大，有高雄券助攻當然會想做行銷，以店內一瓶杏仁茶130元計算，熟客一買兩、三瓶，告訴客人多帶一瓶等於現賺100元很划算，看好這波連假報復性旅遊熱潮，「把4,000元高雄券用光，OK啦！」

位在鹽埕區的新樂羊肉老闆娘蔡黃文靜昨下午到鹽埕戶政事務所領高雄券，她認為高雄券單張小面額50元，對他們這種小店家來說很好用。對國慶煙火將帶來人潮，她說「可能有信心把4,000元高雄券用光！」，也看好高雄券帶動業績效果應該不錯，小店家頗能受惠。

▲店家領取高雄券及合作店家貼紙。（圖／高雄市政府提供）

而位於鳳山區社區型的「李家酸白菜火鍋」的老闆李明珠也大方分享自己領取高雄券的心得，她說在9月底參加經發局舉辦的「高雄開就賺」說明會後，就決定要領取高雄券，並於開領首日一早於鳳山戶政事務所領取，服務人員都相當貼心與店家核對高雄券相關發放物，而且還拿到小禮物，非常幸運。