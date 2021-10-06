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社會 社會焦點 保障人權

人力銀行10萬筆個資遭駭　犯案動機竟是他要幫業務妻找下線

▲▼駭客會透過色情網站竊取用戶資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲鐘姓男子偷用前公司帳號登入人力銀行，下載超過10萬筆個資給妻子去徵求業務下線。（示意圖／取自Pexels）

記者劉昌松／台北報導

鐘姓男子涉嫌從2019年到2020年間，用前任職公司的帳號密碼登入1111人力銀行，抓取約10萬筆求職者資料，1111發現後懷疑遭駭客入侵提告，檢調追查發現，鐘男取得這些求職者資料，竟然是拿給擔任人壽業務的劉姓妻子尋找下線使用，且104、Yes123也都受害，台北地檢署6日依違反《個資法》、妨害電腦使用等罪起訴鐘男、劉女夫妻檔。

1111人力銀行在2020年初發現，1間位於彰化的企業用戶，員工總數才幾十人，卻在幾個月內，陸續抓取了10萬筆求職者資料，明顯異常，懷疑有人不當蒐集個資，因此向調查局檢舉提告這間彰化公司負責人以及人事主管，希望查出幕後駭客集團。

專案小組追查發現，這間彰化公司的1111帳號是由離職的鐘姓網管人員用個人e-mail註冊，進一步比對資料，懷疑鐘男離職後仍不斷利用前東家帳號登入1111，因此發動搜索，結果意外發現，鐘男除了未經前東家授權，冒名登入1111，還曾用過去其他2間公司的帳號，分別在2016年、2018年登入104人力銀行、Yes123人力銀行，各抓取了數千筆個資。

檢調查出，資訊工程系畢業的鐘男，多次利用擔任公司官網管理等職務機會，冒用公司帳密進入人力銀行，竟然是要幫在擔任人壽保險業務的妻子，蒐集下線業務的人力資料，而民眾接到徵求業務的詢問電話時，也都因為自己的確有上人力銀行求職，沒發覺個資遭盜用，過去104、Yes123雖然也曾發現異常情形，但註冊公司得知後立刻更改密碼，所以損害也沒擴大。

檢察官綜合相關事證認為，雖然查無鐘男與他人合作共組駭客集團事證，但鐘男已構成非法蒐集各資、妨害電腦使用等罪，劉姓妻子則觸犯非法利用個資等罪，因此依法將夫妻倆都提起公訴。

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