噁男火車「偷親熟睡人妻」　被抓後裝浪漫「她太漂亮自然愛慕！」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸一名人妻近日與丈夫一起搭火車出遊，獨自睡臥鋪時，突然感覺到嘴唇上動靜，張開眼睛竟看見一名陌生男子在親吻自己，嚇得馬上大喊救命。陌生男子被警方拘捕之後坦承偷親，並表示，「我就是覺得她很漂亮，很自然的一種愛慕，沒有想那麼多！」

▼噁男偷親熟睡中的人妻。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，人妻10月2日與丈夫一起搭乘過夜火車到海南三亞遊玩，3日早晨6點多還在臥鋪熟睡時，突然感覺到嘴唇上有東西在動，張開雙眼一看，竟有一名陌生男子正在親吻自己，嚇得趕快叫醒睡在下舖的丈夫，並找來警方。

警方很快將陌生男子制服，男子坦承偷親，並表示，「我就是覺得她很漂亮，很自然的一種愛慕，我也不知道她有沒有結婚，也沒想那麼多，就是一瞬間的。」

男子接著更被帶回警局，被警方依「猥褻他人罪」處拘留5日，崩潰的在警局大哭，「我感覺世界一下就崩潰了！」還說自己沒想到這樣的行為會給對方帶來傷害，感到很後悔。

這起事件也在網路上引起大量討論，很多人都表示曾在火車上遇過類似事件，提醒一定要注意安全，不能全無戒心，「變態很多，一定要小心！」「老公陪著都能發生這種事情，一個人去玩要更戒備。」「變態裝啥無辜？罰重一點！」「太噁心了，還敢說什麼愛慕！」

▼噁男被抓後竟稱「對方太漂亮」。

