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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基進黨批朱立倫「3零立委說」是造謠　藍營：狡辯無法遮掩事實

▲▼立法院外交及國防委員會,立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

▲基進黨立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫日前指出，基進黨立委陳柏惟在國會評鑑零顆星、零提案、零通過的「3零」立委，基進黨則反擊，陳柏惟上會期領銜主提了七項法案，朱立倫是造謠，對此，國民黨發言人凌濤表示，基進黨的狡辯說法無法遮掩陳柏惟在外交國防委員會的第3會期0提案0通過、「三零委員」的事實。

凌濤指出，根據口袋國會網站的評鑑標準，陳柏惟在自己所屬的外交國防委員會，整個第3會期當中，其他成績包括法案通過率都掛零。因為沒有提案，就不可能有法案通過數，「不是去找一些互掛提案可以矇混過關。」

凌濤認為，基進黨的狡辯說法都不影響「三零委員」說法的正確性，也都無法遮掩陳柏惟在外交國防委員會的第3會期，就是0提案0通過，全院評比0顆星的「三零」事實。

對於口袋國會評鑑標準，凌濤指出，民進黨許多立委都發文感謝口袋國會，難道基進黨覺得黃國書、莊競程、吳思瑤與張廖萬堅都不配當優秀立委嗎？何況其中還有三人都是台中立委，「這只能充分證明陳柏惟是台中最不認真的立委。」

對於基進黨要提告朱立倫造謠，凌濤表示，基進黨竟然還在罷免選舉前不到一個月，稱要對鐵證如山的事實去提告，無非是想透過提告手段拖過罷免選舉期間的檢視，「這個舉動就像是賭輸的賭徒，翻桌兼耍賴。」

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