林靜儀反刪Q稱「要穿防彈背心才能選舉」　江啟臣怒控汙名化台中　

▲江啟臣怒控林靜儀汙名化台中選區。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行，正反雙方皆呼籲選民出來投票，國民黨立委江啟臣就控訴，民進黨前立委林靜儀，破壞民主訴求，汙名化台中海線「要穿防彈背心才能選舉的選區」。

江啟臣今（6）日在臉書表示，不論贊成與反對罷免案，「出來投票與訴求主張」都是人民的重要權力，然而民進黨前立委林靜儀為了破壞公民團體的民主訴求，居然不惜汙名化台中海線，說這裡是「要穿防彈背心才能選舉」的選區，他反問「林靜儀醫師在台中執業，汙名化台中很光榮嗎？力挺陳柏惟需要如此羞辱台中人嗎？」

江啟臣要替所有台中人請問民進黨：

1.蔡英文發言人，前民進黨立委林靜儀說台中是需要穿防彈衣選舉的地方，請問是陳世凱穿過？陳柏惟穿過？還是蔡其昌穿過？

2.這些綠營側翼如果覺得台中治安這麼壞，為何留在台中？如果只是為了保留陳柏惟而誣衊台中治安，你有經過台中選民的同意嗎？

3.台中市今年（2021）至今無論在查獲槍枝，查獲子彈，查獲刀械，暴力犯罪發生率，暴力犯罪人口率，以及槍擊案發生件數，全部被陳其邁所治理的高雄超越，當高雄因為節節高升的槍擊案被封為「慶記之都」的時候，怎麼都不見這些人出來說一句話，為高雄的治安改善付出一份關懷？

4.民進黨傾全黨之力拯救別黨的立委，請問是已經施政完美、還是疫苗太多打不完，覺得可以分心他顧了？疫苗打滿了嗎？沒有的話為什麼有時間幫陳柏惟圓謊？

江啟臣痛批，為了保住位子，不惜汙衊台中的政治人物，根本對台中就沒有愛，維護台中的光榮感，就從刪Q開始！