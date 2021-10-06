快訊／出書涉誹謗公署！條子鴿還是神隱　委託律師到案說明

記者邱中岳／台北報導

北市退休警員酈俊睿，離開警界後化名條子鴿，並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，內容涉及警察風紀以及不實指控，嚴重污衊警察形象已移誹謗公署，警方通知酈6日上午10時許說明，但酈本人並未到場，而是由律師代表出席。

▲酈姓退休警員書中涉及誹謗公署，在6日上午委託律師前往北市刑大說明。（圖／記者邱中岳攝，下同）

北市警局也發聲明強力譴責，並駁斥書本內容已經涉及「侮辱公署罪」，目前北市警局也在9月下旬依法蒐證，並且主動調查偵辦，並報請台北地檢署指揮偵辦。

北市刑大也在9月下旬寄送通知書給酈，並通知6日上午10時許要到北市刑大說明，目前也將等酈到案後再行釐清案情，但酈6日當天未到場，而是委託律師姜鈞前往北市刑大說明。

酈姓退休警員曾經在9月8日立委莊瑞雄辦公室執行長林延鳳前往士林分局，檢舉酈男違反《社維法》，士林分局寄發通知書，請酈男在9月24日上午10時到案說明，但他似乎放鴿子，遲遲未現身。

士林分局發現條子鴿並未在依約時間到案說明，又發出第二次通知書，要酈在5日上午到案，最後由條子鴿委任姜鈞律師前往分局說明。

委任律師表示，「條子鴿所PO的文章，是從辦公室同仁口中聽見，並非他親身經驗」，據了解，條子鴿選擇不現身是因為他不想露面，且不願意被媒體訪問及拍攝。

條子鴿一反過去積極曝光風格，2次被士林分局通知都未現身，且《社維法》只會進行裁罰，就算不到警局說明也不會遭通緝。

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