高雄男女吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費　卻因4字遭臉書停權30天

▲高雄情侶吵架路邊下跪，臨走前丟滿地麥當勞。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

高雄日前發生離奇吵架，一名林姓女子與友人駕車路過澄清路，卻在大馬路上發生爭執，林女還將麥當勞的薯條、雞塊丟在地上，留一地垃圾揚長而去。沒想到，知名律師林智群批評2人，卻意外遭到臉書停權，讓他瞬間氣炸。

高雄警方4日凌晨獲報，三民區澄清路、文樂街口有爭執發生，一男一女將小客車停在大馬路中間，2人下車爭執，其中一名男子跪在地上、白衣女子則站著與男子發生拉扯。

等到警方到場時，人已經離去，調閱監視器才知道，2人發生爭執，最後還是開車離場，臨走之前，女子還將麥當勞的薯條、雞塊以及垃圾，循線追查，找到丟垃圾的林女，後續將依法開罰。

▼高雄情侶吵架，臨走前將麥當勞丟在地上。（圖／《東森新聞》）



對此，知名律師林智群感到憤怒，竟然在路上吵架，臨走之前，還將麥當勞丟在地上，分明是在挑戰他的極限，「浪費麥當勞的人一定要死」，並加上「＃唯一死刑」的標籤。

沒想到，因為這篇貼文，林智群的臉書慘遭停權，上訴以後更是變成停權30天，無奈之下只能在部落格抒發感想，只是發個反諷文，竟然因此被檢舉。林智群感到無奈，直言根本是「莫名其妙」，還好有備緣系統能使用。

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