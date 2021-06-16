東森集團創先例全員免費PCR　台中榮總副院長李政鴻讚：體恤員工

記者白珈陽／台中報導

國內疫情嚴峻，東森集團總裁王令麟為照顧旗下員工，首創企業全員PCR檢測。在台中榮民總醫院的協助下，中部700名員工16日於榮總門診大樓前陸續完成PCR檢測，篩檢費用約350萬元，全額由集團各公司負擔。王令麟強調「員工安全就是社會的安全」，呼籲民眾支持政府配合防疫，也對全國防疫相關人員致上最高敬意。

▲東森集團中部700名員工今(16日)至台中榮總進行PCR檢測。（圖／記者白珈陽攝）

東森當先發，創下企業PCR篩檢首例，日前東森集團已完成北部地區約3000名員工PCR檢測，首波以高風險、第一線服務人員如：ETtoday新聞雲採訪記者、熊媽媽買菜網物流宅配員、東森自然美生技美學中心美容師、東森寵物雲等優先列入PCR篩檢名單，而東森直消電商的經銷商、東森購物網的協力廠商及員工家屬都可自費參加篩檢。16日則有中部700名員工完成檢測，全台共計5000名員工接受檢測，估計費用超過千萬，全額由集團各公司負擔。

台中市16日天空飄起小雨，中部700名東森旗下員工戴口罩、保持安全社交距離，在集團管理部資深協理林晉祥的指揮下，井然有序地在台中市西屯區榮民總醫院門診大樓1樓前廣場排隊，等待檢測，台中榮總醫院副院長李政鴻也特地到場巡視醫事人員工作情形。

▲▼東森集團員工戴口罩、保持安全社交距離在廣場排隊，等待檢測。（圖／記者白珈陽攝）

李政鴻表示，台中榮民總醫院身為國家級的醫學中心，自從中部地區爆發企業新冠肺炎群聚感染後，即接受企業委託，支援企業快篩，強化防疫工作。此次東森集團王令麟總裁體恤員工在疫情下的健康疑慮，特別為中部地區700名員工安排至本院進行PCR檢測。

李政鴻說明，PCR篩檢的原理是將檢體去活化後，再經由合酸萃取，最後進行real time PCR放大，若發現COVID-19（新冠病毒）的基因片段，便能及時偵測到陽性訊號，即CT值。整個PCR檢測的時程大約4到5小時，其中包含前處理（著完整個人防護裝備、N95、護目鏡）1小時，接下來3小時進行COVID-19病毒基因萃取檢測。目前台中榮總檢驗部同仁採24小時輪班不停機方式，將檢驗量能開到最大，每日可提供2000例PCR檢驗量能，為民眾提供高效能、最優質的醫療服務。

▲榮總醫院副院長李政鴻。（圖／記者白珈陽攝）

今日到場篩檢的員工表示，在疫情嚴峻的時刻，王總裁能第一時間考慮到員工的安全，讓員工在無後顧之憂的健康環境下工作，實在「揪甘心」；林晉祥也說：「能有這樣照顧員工的老闆，非常感動、也很驕傲，畢竟台灣願意這樣替全體員工付費PCR篩檢的老闆，他是第一個，非常感謝老闆保護我們和家人的安全，也為台灣社會做了一次良好的企業防疫示範。」

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▲企業PCR篩檢首例！王令麟砸千萬 東森5000員工免費檢測。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)