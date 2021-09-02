丟個垃圾也昏迷　他一天倒地3次！檢查才知頸動脈狹窄惹禍

記者游瓊華／台中報導

台中一名黃姓60歲男子因時常出現暈眩情形，只要蹲下綁垃圾袋、外出倒垃圾也會昏倒，甚至一天昏倒三次。黃男嚇得趕緊就醫治療，檢查發現頸動脈已經出現70%中高度狹窄，今年8月接受支架治療，日前康復出院。

▲丟垃圾也昏倒路邊！台中一名男子一天倒地3次檢查才知頸動脈狹窄惹禍。（圖／記者游瓊華攝）



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台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生指出，黃男曾經在3年前因口咽癌接受過電療以及化療，定期追蹤腫瘤治療情況，但最近一年常有暈眩情形，甚至多次昏厥，比一般電療後5到8年出現頸動脈內膜增厚且狹窄情況速度還快，故決定進行頸動脈支架手術治療，預防進一步惡化或是腦中風情況發生。

崔源生說明，電療副作用包括唾液腺分泌減少口乾感，頸部肌肉纖維化緊繃感等，另外一項併發症為電療引起血管病變導致動脈硬化，隨著電療時間拉長，三至五年後頸動脈狹窄發生率大幅提高，可能出現腦部供血不足，甚至導致腦中風的危險。

台中榮總過去10年經手過600例頸動脈支架案例中，約有50例患者有頭頸癌病史，且曾經接受過放療及電療，另外頭頸癌電療後的患者中，也有較高比例在發生第一次腦中風症狀時，頸動脈已經100%完全阻塞，也沒辦法在施行支架手術，中榮團隊也推動「頭頸癌整合治療健康護照」，定期門診追蹤、預防。