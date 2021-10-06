　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明道大學涉詐欺！新任副校長曾賣假學歷　再爆違法招陸生

新任明道大學副校長何權璋被控利用「普林頓大學」名義騙錢，但他否認。（投訴人提供）

▲新任明道大學副校長何權璋被控利用「普林頓大學」名義騙錢，但他否認。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位於彰化的明道大學去年爆發掏空案，被檢調盯上，董事長汪大永請辭，新任董事長李超群上台之後，又因學校財務狀況不佳，遭到教育部列管，不得招收中國學生，但本刊最近接獲投訴，指明道仍私下與中國的學校簽約，違法招生，涉嫌詐欺。此外，還有明道大學校友指控，剛上任的副校長何權璋之前曾捲入「普林頓大學」販賣假學歷案，還騙了不少人的錢，極具爭議。

本刊接獲投訴，指今年8月上任的明道大學副校長，疑涉入「普林頓大學」販賣假學歷詐欺案。據了解自稱「普林頓大學」校長的曾俊明，明知該校只是州政府立案的補習班，卻謊稱可以頒發美國博士學位、幫忙辦綠卡，藉此詐財1,500萬，遭北檢起訴、通緝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾俊明（右2）以普林頓大學校長名義販售假學位，詐財千萬元遭通緝。（翻攝PTT）

▲曾俊明（右2）以普林頓大學校長名義販售假學位，詐財千萬元遭通緝。

A先生控訴，何權璋以「普林頓大學」之名，詐騙了多位他的商場友人，均宣稱用大學名義，為其產品背書、行銷歐美；而A先生與同學B校友，也被何權璋騙了3千美金，到北京大學參加「領袖班」，事後還鼓吹他們到「普林頓大學」拿博士學位，甚至擺明，只要花錢，可以開「方便門」，一定拿得到學位。

明道大學財務狀況不佳，已被教育部列為專案輔導學校。

▲明道大學財務狀況不佳，已被教育部列為專案輔導學校。

事實上，明道大學去年爆發「蠡澤案」，亦即前董事長汪大永私人所設立的「蠡澤公司」為明道大學在大陸招生，每學期學費高達3萬人民幣，「蠡澤公司」不但可抽2到4成，甚至疑似侵吞學費，引起檢調、教育部調查。

何權璋今年八月風光上任，配有豪華公務車、司機及專屬車位。

▲何權璋今年八月風光上任，配有豪華公務車、司機及專屬車位。

而汪大永弊案纏身，改由其同學、仲介公司老闆李超群，捐款5千萬入主董事會。1位明道離職主管H先生說，今年疫情爆發前，新董事會主導與山東商務職業學院、泉州光華職業學院簽署備忘錄，還是蠡澤公司仲介的「三加一」那一套（3年在大陸就讀，1年來台唸明道），讓陸生得明道學歷，然後透過明道仲介，到美國「雅典娜大學」（明道在美國的進修教育機構）唸書，或在雅典娜仲介下，到美國其他野雞大學就讀，取得美國學歷。

教育部要求明道大學不得遠距教學、單獨招生、招收外籍生（含中國學生）。（投訴人提供）

李超群也找了1家「亞洲匯儲」合作，雙方談妥，該公司必須為明道每年招收500名陸生。問題是，明道大學因爆發財務危機，被教育部列為「專案輔導」，不得招收外籍生、陸生，而中國學生每學期支付高額學費，到時候如果拿不到文憑，甚至無法來台上課，豈不又是一場騙局？

H先生指出，明道大學資金缺口很大，李超群借款1億給學校，教育部不承認這筆借款是校務基金，短期內不可能解除「專輔」。H先生質疑，是否明道想複製「普林頓」模式，賣假學歷，才找何權璋擔任副校長？該校違法招生，已經涉及詐欺，教育部與檢調單位不該漠視、放任，應快展開調查。


更多鏡週刊報導
【明道大學涉詐欺1】誇口「繳學費就可以當美國博士」　明道副校長黑歷史曝光
【明道大學涉詐欺2】明道爆掏空面臨倒閉　他卻砸5千萬進董事會圖什麼？
【明道大學涉詐欺3】董事長借1億給學校紓困　教育部打臉原因曝光

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
威脅更大！全台有雨　「圓規」颱風恐生成最靠近時間曝
快訊／告別籃球職業生涯　「鬥牛士」賈索宣布退役
23歲妹不知道爸媽收入！打開帳戶驚見「6位數」：我嚇到了
瞎妹錯認海神PO文炫「瑪莎拉蒂好帥」　2千人笑瘋：這瑪莎他弟
快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆
渣夫！新婚12天約砲女網友　小三IG炫「包整晚兩發」
快訊／宜蘭5人赴「蜜月灣衝浪」！　1男失聯搜救中
女大生幫擋酒醉倒慘遭性侵　包浴巾哭著衝櫃台求救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威脅更大！全台有雨　「圓規」颱風恐生成最靠近時間曝

1歲兒「安安」捐腎救2女童竟遭酸　爸246字吐心聲：老婆偷偷哭

小孩「數學考不好」要補哪科？　答案意外笑翻人

今起開打！3族群接種「BNT第1劑」　6大QA一次看

麻糬名店「幸福翔綺」遭詐！　品牌、8000萬房產被「整碗捧走」

幫客人搬舊床墊下樓丟棄　物流員工慘收罰單原因曝

明道大學涉詐欺！新任副校長曾賣假學歷　再爆違法招陸生

中午截止！5類人想打AZ、BNT快登記　1圖秒看疫苗換誰接種

媳婦剛生完　「好婆婆」見面第一句話！被指傷口上灑鹽

《魷魚遊戲》激辣女兵！　安希「爆乳對決」Queen Dami網凍未條

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

威脅更大！全台有雨　「圓規」颱風恐生成最靠近時間曝

1歲兒「安安」捐腎救2女童竟遭酸　爸246字吐心聲：老婆偷偷哭

小孩「數學考不好」要補哪科？　答案意外笑翻人

今起開打！3族群接種「BNT第1劑」　6大QA一次看

麻糬名店「幸福翔綺」遭詐！　品牌、8000萬房產被「整碗捧走」

幫客人搬舊床墊下樓丟棄　物流員工慘收罰單原因曝

明道大學涉詐欺！新任副校長曾賣假學歷　再爆違法招陸生

中午截止！5類人想打AZ、BNT快登記　1圖秒看疫苗換誰接種

媳婦剛生完　「好婆婆」見面第一句話！被指傷口上灑鹽

《魷魚遊戲》激辣女兵！　安希「爆乳對決」Queen Dami網凍未條

塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照

鄧佳華襲胸G奶網紅「認錯道歉」：以後會好好做人

告別24年職業生涯　「鬥牛士」賈索正式自籃球賽場退役

文青錶換季配楓紅錶帶　DW極簡面盤好氣質取勝

威脅更大！全台有雨　「圓規」颱風恐生成最靠近時間曝

徐若熙重返一軍力抗猛獅打線　飛利士挑戰對味全龍3連勝

台灣民意／政黨感情溫度　「藍下白上」民眾黨超越國民黨

2021台南將軍吼音樂節來了！有6分鐘煙火秀　每場限3500人採預約制

她誦唱大悲咒版圓周率　秒變圓寂率「魔性超渡」700萬名網友

快訊／國道3號掉落磚塊土石！　南下土城段「回堵8km」紫爆　

老司機4你！貪吃汪想買熱狗來吃　跟媽塞奶不成...自己咬錢包出門

生活熱門新聞

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

統神看到Toyz「舔嘴唇」被網點醒　曝遣返送機意願

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

獅子山最快今生成　圓規恐接力威脅更大！模擬路徑曝

冰箱「放這6地方」GG了！命理師曝淒慘下場

中午截止！5類人想打AZ、BNT快登記　1圖看疫苗輪到誰

「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！老師傻了

手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」

快訊／清大學生會長黃筠甯辭職：欠全清大人一個道歉

高雄券提前完成配送！8日無時差發放

國中清寒妹領補助！班導師嗆：這拿來做班費

譏龍龍被X過個性扭曲　東區德揭2原因

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

統神看到Toyz「舔嘴唇」被網點醒　曝遣返送機意願

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

獅子山最快今生成　圓規恐接力威脅更大！模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面