明道大學涉詐欺！新任副校長曾賣假學歷　再爆違法招陸生

▲新任明道大學副校長何權璋被控利用「普林頓大學」名義騙錢，但他否認。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位於彰化的明道大學去年爆發掏空案，被檢調盯上，董事長汪大永請辭，新任董事長李超群上台之後，又因學校財務狀況不佳，遭到教育部列管，不得招收中國學生，但本刊最近接獲投訴，指明道仍私下與中國的學校簽約，違法招生，涉嫌詐欺。此外，還有明道大學校友指控，剛上任的副校長何權璋之前曾捲入「普林頓大學」販賣假學歷案，還騙了不少人的錢，極具爭議。

本刊接獲投訴，指今年8月上任的明道大學副校長，疑涉入「普林頓大學」販賣假學歷詐欺案。據了解自稱「普林頓大學」校長的曾俊明，明知該校只是州政府立案的補習班，卻謊稱可以頒發美國博士學位、幫忙辦綠卡，藉此詐財1,500萬，遭北檢起訴、通緝。

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▲曾俊明（右2）以普林頓大學校長名義販售假學位，詐財千萬元遭通緝。

A先生控訴，何權璋以「普林頓大學」之名，詐騙了多位他的商場友人，均宣稱用大學名義，為其產品背書、行銷歐美；而A先生與同學B校友，也被何權璋騙了3千美金，到北京大學參加「領袖班」，事後還鼓吹他們到「普林頓大學」拿博士學位，甚至擺明，只要花錢，可以開「方便門」，一定拿得到學位。

▲明道大學財務狀況不佳，已被教育部列為專案輔導學校。

事實上，明道大學去年爆發「蠡澤案」，亦即前董事長汪大永私人所設立的「蠡澤公司」為明道大學在大陸招生，每學期學費高達3萬人民幣，「蠡澤公司」不但可抽2到4成，甚至疑似侵吞學費，引起檢調、教育部調查。

▲何權璋今年八月風光上任，配有豪華公務車、司機及專屬車位。

而汪大永弊案纏身，改由其同學、仲介公司老闆李超群，捐款5千萬入主董事會。1位明道離職主管H先生說，今年疫情爆發前，新董事會主導與山東商務職業學院、泉州光華職業學院簽署備忘錄，還是蠡澤公司仲介的「三加一」那一套（3年在大陸就讀，1年來台唸明道），讓陸生得明道學歷，然後透過明道仲介，到美國「雅典娜大學」（明道在美國的進修教育機構）唸書，或在雅典娜仲介下，到美國其他野雞大學就讀，取得美國學歷。

李超群也找了1家「亞洲匯儲」合作，雙方談妥，該公司必須為明道每年招收500名陸生。問題是，明道大學因爆發財務危機，被教育部列為「專案輔導」，不得招收外籍生、陸生，而中國學生每學期支付高額學費，到時候如果拿不到文憑，甚至無法來台上課，豈不又是一場騙局？

H先生指出，明道大學資金缺口很大，李超群借款1億給學校，教育部不承認這筆借款是校務基金，短期內不可能解除「專輔」。H先生質疑，是否明道想複製「普林頓」模式，賣假學歷，才找何權璋擔任副校長？該校違法招生，已經涉及詐欺，教育部與檢調單位不該漠視、放任，應快展開調查。



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