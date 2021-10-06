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美法「澳洲潛艦」衝突後　馬克宏會見美國務卿布林肯

▲▼美法「澳洲潛艦」衝突後，馬克宏會見布林肯。（圖／翻攝自Secretary Antony Blinken Twitter）

▲美法「澳洲潛艦」衝突後，馬克宏會見布林肯。（圖／翻攝自Secretary Antony Blinken Twitter，下同）

中央社巴黎5日綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天與來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談。這是澳洲的潛艦採購合約引發美法齟齬後，馬克宏首次與美國官員會面。

法新社報導，此行來修補與法國關係的布林肯，原本並沒有安排與馬克宏會面。

美國國務院高階官員在巴黎告訴記者，兩人一對一會談約40分鐘，都同意「當下有機會深化並強化雙方合作」，「即便還有許多困難工作要克服」。

法國總統府艾里賽宮（Elysee）證實布林肯與馬克宏會面，表示此行有助「恢復雙方互信」。

澳洲9月廢止與法國的400億美元潛艦採購合約，改向美英求助建造核動力潛艦，引起馬克宏震怒。法國政府稱澳洲取消合約，如同「從背後捅了（法國）一刀」，甚至一度召回駐華府和坎培拉大使。

美國總統拜登可能沒料到馬克宏會發這麼大的火，一直試圖彌補。美國國務院歐洲事務助理國務卿唐弗瑞德（Karen Donfried）上週承認，「盟友之間更妥善、更坦白的協商，本可讓9月15日宣布的（澳美英AUKUS三方聯盟）聲明受益」。

▲▼美法「澳洲潛艦」衝突後，馬克宏會見布林肯。（圖／翻攝自Secretary Antony Blinken Twitter）

布林肯今天稍早已與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會面，雙方詳談1小時。勒德里安的女發言人表示，這是一次機會「用以確認兩國要如何恢復互信」。

美國國務院官員表示，布林肯接著前往艾里賽宮，原本排定與馬克宏的外交顧問伯納（Emmanuel Bonne）會面，但獲得與「馬克宏一對一會面（機會），歷時約30到40分鐘」。

官員表示，兩人會談氣氛「嚴肅」，「我不想要描述他們的心情，但我會說，至少在會談期間，雙方非常誠摯、友好」。

官員表示，今天的會談內容包括印度太平洋、在西非沙赫爾地區（Sahel）的合作，以及歐盟與北約合作。

布林肯的巴黎之行，早在澳洲潛艦合約事件爆發前就已安排，原本目的是參加經濟合作暨發展組織（OECD）會議；但他的2天訪法行程，預料將環繞潛艦合約議題。

美方已經認知到，修復雙方關係「需要時間與努力，不僅是在言語上，也需要在行動上表現出來」。

不過，美國總統拜登與馬克宏已經通過電話，法國態度似乎也出現軟化跡象。 兩人通話後，法國駐美大使艾蒂安（Philippe Etienne）9月29日返回華府，隨即分別會見布林肯和拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

同樣在巴黎參加OECD會議的美國氣候特使凱瑞（John Kerry）說，拜登現在希望能夠親自與馬克宏會面。

美聯社報導，美國國務院高階官員透露，雙方也討論了可能的合作計畫，可能會在馬克宏與拜登這個月稍晚於歐洲會面時宣布。兩人會面的日期與地點仍未定。

這名官員並未詳述合作計畫內容，但表示可能涉及印太地區、西方努力對抗中國在印太及其他地區勢力增長、北約和其他牽涉歐盟的跨大西洋計畫，以及西非沙赫爾地區的反恐行動等。

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