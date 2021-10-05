第十輪疫苗預約截止！117.1萬人搶約完成　明起開打

▲醫護人員準備BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第十輪疫苗提供第一劑BNT、第二劑高端、AZ，今天下午4點預約截止，根據指揮中心公布最新統計，共有117.1萬人完成預約，明天開始接種；另第十一輪疫苗提供BNT與第二劑AZ，明天中午12點將進行登記結算，10/11開放預約，10/15開打。

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▲第十輪疫苗接種時間提早。（圖／指揮中心提供）

第十輪疫苗接種提供包含第二劑高端、AZ疫苗，後來再加開BNT疫苗，符合資格對象包含：7月22日(含)前已接種AZ第一劑且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾，預約接種第二劑AZ疫苗；9月8日(含)前已接種高端第一劑且間隔滿4週以上之民眾」，預約接種第二劑高端疫苗。

至於9月29日前意願登記選擇BNT疫苗的三類對象可，接種第一劑BNT疫苗，分別是：(1)「64歲以上〔即1957/12/31(含)前出生〕」之所有民眾、(2)「63-18歲第9類對象」、(3)「22-18歲〔即1999/1/1-2003/12/31(含)前出生〕」所有民眾。

第十輪疫苗接種時間為10月6日至10月14日，從10月4日上午10點開放預約，今日下午4時截止，有117.1萬人完成預約。當中AZ符合預約資格者88萬3927人，已完成預約人數79萬4,397人、高端符合預約資格者15萬8866人，已完成預約人數7萬9604人。至於BNT疫苗三類對象，總計有39萬6259人符合預約資格，當中29萬7157人已完成預約。

▲第11期規劃提供AZ第2劑、BNT第1劑。（圖／指揮中心提供）

第十一輪疫苗提供AZ疫苗第二劑及BNT疫苗第一劑接種，BNT年齡下開到47歲以上民眾，明天中午登記結算，11日開放預約，15日開打。

第十一輪符合資格對象：

1. 7月22日(含)前已接種AZ第一劑之55歲至18歲民眾[即1966/1/1(含)-2003/10/15(含)前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

2. 7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾[即1965/12/31(含)前出生]，預約接種第二劑AZ疫苗。

3.於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：

(1) 47歲以上民眾[即1974/12/31(含)前出生]。

(2) 22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。

(3) 18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。