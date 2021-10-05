　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯200項民生用品下殺5折！雙十限時4天「滿千送千點」　

▲▼全聯首度在「PXGo!全聯線上購」舉行加加購物節。（圖／全聯提供）

▲全聯首度在「PXGo!全聯線上購」舉行加加購物節，限時4天優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯「家家購物節」第4度登場，取名源自雙十像2個「加號」概念，同呼應大眾對「家」的生活需求，今年首度在「PXGo!全聯線上購」推出專屬活動，10/8～10/11限時4天祭出「滿千送千點」，指定爆殺品滿千再送百元折價券、小時達單筆消費滿千可現折百元等雙重優惠，此外也有近200項民生用品最低下殺5折起。

為了不讓雙11和黑色購物節專美於前，全聯於2018年首次在國慶日舉辦台灣專屬的「家家購物節」，祭出多款商品下殺破盤價優惠，已成為家家戶戶必搶優惠的好康節日。而今年首度於「PXGo!全聯線上購」推出線上專屬「加加購物節」活動，以「好康再加1」概念，希望讓消費者不用親自到門市搶購，點開手機就能盡情購物，方便又省時。

10/4～10/7暖身慶搶先開跑，單筆滿600元享5%回饋；而自10/8～10/11限時4天期間，「PXGo!全聯線上購」推出「加加購物節」多重回饋，包括全站消費單日滿1000元送1000福利點，最高享10%回饋。此外，指定爆殺品單筆消費滿1000元，贈送100元（50元折價券2張）。

而OFF COFFEE全品項和阪急麵包，消費滿1010元贈1010福利點；換算下來美式最低一杯13元，拿鐵/阪急麵包最低只要21.6元，而且無領取期限。

▲▼全聯首度在「PXGo!全聯線上購」舉行加加購物節。（圖／全聯提供）

▲OFF COFFEE全品項和阪急麵包也有優惠。（圖／全聯提供）

另小時達加碼，館內全品項單筆消費滿1000元可現折100元，相當於打9折。若消費者於活動期間內，在小時達消費滿1100元，不只可現折100元，還可享有10%福利點回饋，等於整單82折，十分划算。

▲▼全聯首度在「PXGo!全聯線上購」舉行加加購物節。（圖／全聯提供）

▲小時達加碼，全品項單筆消費滿1000元可現折100元，相當於打9折。（圖／全聯提供）

「PXGo!全聯線上購」指出，今年不僅將活動天數延長至4天，讓消費者有更多時間搶購外，還有搭配美麗生活節推出的多款美妝神級保養品，如SKII青春露、雅詩蘭黛的小棕瓶、蘭蔻小黑瓶等，挑戰市場最低價，更有知名品牌的家電、柳宗里鍋具、名品按摩椅等。

此外也有近200項民生用品最低下殺5折起，多樣精選商品涵蓋食品、用品、美妝保養品、小家電等，搭配消費滿千再享10%福利點回饋。其中10/8～10/9的兩場直播活動，更將再加碼祭出驚喜優惠好禮，消費者可把握機會！

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
快訊／第58屆金馬獎　完整入圍名單一次看
快訊／金馬獎入圍名單公布　看到龍劭華哭了
誇張影片曝！高雄怪男「推老夫婦下手扶梯」　他背部全是血痕
快訊／「挺台加入CPTPP」澳洲前總理來了！　蔡英文將在總統
「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！　老師傻掉
女學生騎UBike摔倒控遊覽車肇逃！　影片還原逆轉
確定了！阿提諾歸化比照戴維斯　加入中華男籃
賀瓏終於發聲！　衰捲龍K之亂「整理3重點回應」
朱俐靜罹乳癌曝「最新病況」　情斷12年劈腿男友對愛絕望
莊智淵擊潰韓國一哥！　挺進亞錦賽金牌戰
北市開放這7家醫院打AZ　最快明天就能接種
子瑜媽媽咖啡廳爆歇業！傳房東1.28億賣出　本人親吐營運狀況

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

遠百推五倍券「滿3千送2200」　搭配周慶買多賺多

連獲「米其林餐盤推薦」！型男主廚開業12年只用「西班牙橄欖油」貼心親曝挑選撇步

全聯200項民生用品下殺5折！雙十限時4天「滿千送千點」　

限時4天！超商「5大咖啡飲品」買1送1　爽吃哈根達斯只要80元

【廣編】寢具控快來！宜得利第一家「寢具專門快閃店」登場

19元開喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」一次看　星巴克買1送1

環球購物中心周慶祭50%高回饋　60款美食買一送一吸客

蒜香十足！台式「蒜味鹹酥雞冷凍包」新登場　只有1通路買得到

鐵粉要收！全台首款「Hello Kitty韓版4D口罩」明起限量賣　

衝了！必勝客上班日限定「買1送1」爽吃2個月　

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

遠百推五倍券「滿3千送2200」　搭配周慶買多賺多

連獲「米其林餐盤推薦」！型男主廚開業12年只用「西班牙橄欖油」貼心親曝挑選撇步

全聯200項民生用品下殺5折！雙十限時4天「滿千送千點」　

限時4天！超商「5大咖啡飲品」買1送1　爽吃哈根達斯只要80元

【廣編】寢具控快來！宜得利第一家「寢具專門快閃店」登場

19元開喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」一次看　星巴克買1送1

環球購物中心周慶祭50%高回饋　60款美食買一送一吸客

蒜香十足！台式「蒜味鹹酥雞冷凍包」新登場　只有1通路買得到

鐵粉要收！全台首款「Hello Kitty韓版4D口罩」明起限量賣　

衝了！必勝客上班日限定「買1送1」爽吃2個月　

莊智淵今晚9點與韓國李尚洙爭金　已創個人亞錦賽最佳成績

全台薪資王出爐！　新竹縣市平均月薪42K、狠甩北市

回收場不收他的貨　「牙起來」縱火洩憤：我沒精神病

《怪物彈珠xRE：0》合作登場　8周年系列活動熱鬧開跑

直播／LV又把行李箱縮小了！10／6凌晨1點　先看美包再睡

《黃金》賴慧如為愛失聰　歌手夢碎放聲大哭

鴻海9月營收5857.31億元　創史上同期次高

頂新和德烘焙技職教育計畫　伴封閉中輟生走出家門助街友

加百利為孩爭監護權離隊　明年還想回台灣：第一選項

只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人一看紅包傻了

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

消費熱門新聞

超商限時1天「咖啡買6送6」明天搶囤

春風再度聯名黃阿瑪！萌翻「桌遊」全台玩透透

4大超商「紙本五倍券優惠」一次看

全聯六款超欠囤商品

尿布界人氣新星「幫寶適清新幫」　明星媽媽狂推透氣好吸收

80元爽吃哈根達斯！超商限時冰品優惠

必勝客上班日限定「買1送1」！

罪惡「台式蒜味鹹酥雞」冷凍包來了

週末親子加溫絕招大公開

速食店超殺優惠券祭牛肉堡買1送1

麥當勞APP買1送1「刮中雞塊變可樂」網超怒！業者提補償

超商「現磨私品茶」連2周買1送1

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

全台首款Hello Kitty韓版4D口罩來了

更多熱門

相關新聞

全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢

全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢

近幾年來，全聯於全台各地積極展店，就有人好奇，在前者強勢夾殺下，位於巷弄間的美廉社是如何生存的？一名網友點出該店4大優勢，掀起熱烈回響，不少人也笑說，「美廉社最讚的就是酒，種類多又便宜！」

月底吃土！他「靠全聯1招」爽拿3千元　網驚呼太強

月底吃土！他「靠全聯1招」爽拿3千元　網驚呼太強

全聯合作橘子工坊推6款萬聖甜點

全聯合作橘子工坊推6款萬聖甜點

棉棉博覽會來了！全聯衛生棉買1送1

棉棉博覽會來了！全聯衛生棉買1送1

日式糰子控快搶！全聯「限定神物」買1送1

日式糰子控快搶！全聯「限定神物」買1送1

關鍵字：

全聯

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

當機1小時　臉書在推特回應了

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

限量1萬5千名！神腦推指定8款iPhone換電池990元

撿到皮夾送警局…她慘挨告「求償15萬2千」結局曝！

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面