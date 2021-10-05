全聯200項民生用品下殺5折！雙十限時4天「滿千送千點」　

▲全聯首度在「PXGo!全聯線上購」舉行加加購物節，限時4天優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯「家家購物節」第4度登場，取名源自雙十像2個「加號」概念，同呼應大眾對「家」的生活需求，今年首度在「PXGo!全聯線上購」推出專屬活動，10/8～10/11限時4天祭出「滿千送千點」，指定爆殺品滿千再送百元折價券、小時達單筆消費滿千可現折百元等雙重優惠，此外也有近200項民生用品最低下殺5折起。

為了不讓雙11和黑色購物節專美於前，全聯於2018年首次在國慶日舉辦台灣專屬的「家家購物節」，祭出多款商品下殺破盤價優惠，已成為家家戶戶必搶優惠的好康節日。而今年首度於「PXGo!全聯線上購」推出線上專屬「加加購物節」活動，以「好康再加1」概念，希望讓消費者不用親自到門市搶購，點開手機就能盡情購物，方便又省時。

10/4～10/7暖身慶搶先開跑，單筆滿600元享5%回饋；而自10/8～10/11限時4天期間，「PXGo!全聯線上購」推出「加加購物節」多重回饋，包括全站消費單日滿1000元送1000福利點，最高享10%回饋。此外，指定爆殺品單筆消費滿1000元，贈送100元（50元折價券2張）。

而OFF COFFEE全品項和阪急麵包，消費滿1010元贈1010福利點；換算下來美式最低一杯13元，拿鐵/阪急麵包最低只要21.6元，而且無領取期限。

▲OFF COFFEE全品項和阪急麵包也有優惠。（圖／全聯提供）



另小時達加碼，館內全品項單筆消費滿1000元可現折100元，相當於打9折。若消費者於活動期間內，在小時達消費滿1100元，不只可現折100元，還可享有10%福利點回饋，等於整單82折，十分划算。

▲小時達加碼，全品項單筆消費滿1000元可現折100元，相當於打9折。（圖／全聯提供）



「PXGo!全聯線上購」指出，今年不僅將活動天數延長至4天，讓消費者有更多時間搶購外，還有搭配美麗生活節推出的多款美妝神級保養品，如SKII青春露、雅詩蘭黛的小棕瓶、蘭蔻小黑瓶等，挑戰市場最低價，更有知名品牌的家電、柳宗里鍋具、名品按摩椅等。

此外也有近200項民生用品最低下殺5折起，多樣精選商品涵蓋食品、用品、美妝保養品、小家電等，搭配消費滿千再享10%福利點回饋。其中10/8～10/9的兩場直播活動，更將再加碼祭出驚喜優惠好禮，消費者可把握機會！