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棉棉博覽會來了！全聯衛生棉買1送1　獨家「台灣IN包裝」限量開賣

▲▼全聯10/1起同步推出「棉棉博覽會」、「美麗生活 祭出買1送1或第2件5折起優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯10/1起同步推出「棉棉博覽會」、「美麗生活節」，祭出買1送1或第2件5折起優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯一年一度「棉棉博覽會」又來了！除了有多款衛生棉「買1送1」或「第2件5折起」，還有獨家「台灣IN」包裝的康乃馨衛生棉限量2萬組。另「美麗生活節」檔期也同步開跑，時尚家電、美妝品等最低下殺不到5折，指定日期會員消費滿888元，還可再現折100元，挑戰百貨週年慶優惠，小資族可趁機囤貨囤起來！

棉棉博覽會

全聯「棉棉博覽會」自10/1～10/14展開，超過200款衛生棉大集合，購買指定衛生棉可享5折起優惠，再加碼三重好康：第一重，全店衛生棉單筆消費每滿259元現折30元；第二重：搭配美麗生活節活動，持福利卡每週六、日、一購買全店日用品，單筆每滿888元再現折100元，第三重：持福利卡購買日用品單筆消費每滿100元就可獲得1積分。

▲▼全聯10/1起同步推出「棉棉博覽會」、「美麗生活 祭出買1送1或第2件5折起優惠。（圖／全聯提供）

▲「棉棉博覽會」祭出買1送1、第2件5折起優惠。（圖／全聯提供）

業者指出，觀察以往的衛生棉熱銷品項，仍以蘇菲、靠得住、好自在、蕾妮亞、康乃馨等大品牌的長銷熱賣系列商品為主，顯見女性消費者選購衛生棉商品時，仍對品牌具有一定忠誠度，不過若新商品有特別強調獨特功效，如褲型、草本抑菌、清新涼感或獨家特殊香氛等，具有吸引消費者嘗鮮誘因，銷售成績也會與話題熱度成正成長。

▲▼全聯獨家販售超夯「台灣IN包裝」的康乃馨純淨棉超薄柔棉。（圖／全聯提供）

▲全聯獨家販售超夯「台灣IN包裝」的康乃馨純淨棉超薄柔棉。（圖／全聯提供）

下半年推出的棉棉博覽會，集結了多款熱銷衛生棉商品供消費者選擇，祭出多款「買1送1」或「第2件5折起」促銷價，其中購買靠得住指定商品，還會獨家贈送無所事事小海豹LINE貼圖；另還獨家販售超夯「台灣IN包裝」的康乃馨純淨棉超薄柔棉，全台限量共2萬組，預計能掀起一波搶買風潮。

另自10/8起，消費者憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本振興券購買振興福利金，單筆滿1000元並消費衛生棉1000元，最高可再回饋10%福利點，相當特價再打71折起優惠；同時還有Hello Kitty一系列共9款居家生活小物積分換購，超萌療癒實用品只需2或6積分，即可加價119元起換購，是小資女添購囤貨好時機。

▲▼全聯推出Hello Kitty積分換購！9款居家料理小物超欠收。（圖／全聯提供）

▲全聯推出Hello Kitty積分換購！9款居家料理小物超欠收。（圖／全聯提供）

● 美麗生活節

為了搶攻日用品業績，全聯自10/1～10/28推出「美麗生活節」活動，多項商品祭出「買1送1」或「第2件5折起」促銷價，另有時尚家電與美妝名品預購「最低下殺不到5折」，其中於10/28前的每週六、日、一（10/2-10/4、10/9-10/11、10/16-10/18、10/23-10/25），總計12天期間內，消費者持福利卡購買全店日用品，單筆每滿888元可再現折100元。

「美麗生活節」推出超過20款時尚家電與6款美妝名品，其中美妝名品更為全聯首次引進販售商品，欲挑戰百貨週年慶優惠，如「SK-Ⅱ青春露230mlX2入」預購價6,999元（市價12,500元），打了56折，若在活動期間的每週六、日、一購買，可再現折700元，等於折扣完只要6,299元，相當於近5折，全台限量250組。另「蘭蔻超未來肌因賦活露100ml」預購價不到4,000元，再折抵單筆每滿888元現折100元的優惠，最後只需付3,488元，等於只要市價42折起，全台限量250瓶。

▲▼全聯10/1起同步推出「棉棉博覽會」、「美麗生活 祭出買1送1或第2件5折起優惠。（圖／全聯提供）

▲「美麗生活節」挑戰百貨週年慶，多項商品祭出「買1送1」或「第2件5折起」促銷價。（圖／全聯提供）

● 量販超市國際咖啡日

另外為迎接10/1國際咖啡日，量販超市也紛紛推出相關優惠！其中以搜羅異國美食聞名的city’super超市，將在10/1至10/11期間，推出超過百款世界知名精品咖啡品牌「買1送1、單品4折起」。而全聯福利中心自10/1至10/3限時3天，推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享「買1送1、第2件5折」，COFFEE在10/1當天，也祭出實體門市同品項「買1送1」優惠。

▲▼全聯推出多款濾掛、咖啡豆與沖泡式咖啡可享買1送1、第2件5折優惠；另外10/1當天，OFF COFFEE在實體門市同品項可享買1送1。（圖／全聯提供）

▲國際咖啡日，多款咖啡買1送1、第2件5折優惠。（圖／業者提供）

而愛買連續3天推出10元爽喝現煮咖啡！自10/1(一)~10/3(日)憑愛買APP數位會員卡，至板橋南雅店、桃園店、新竹店、巨城店、台中復興店和水湳店客服中心，即可兌換現煮美式咖啡10元優惠券乙張(原售價35元)，每卡每日限兌換1次，亦可補差價換成濃醇的拿鐵。另外在量販全門市，即日起至10/5(二)有指定20款咖啡豆、濾掛咖啡等商品促銷，最低5折起。 

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