日式糰子控快搶！全聯「限定神物」買1送1　網屯爆：用煎的就行

▲全聯特價「烤麻糬」讓不少人超心動。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

中秋節過後，一些烤肉用品總得要趕緊賣完，就有網友發現，全聯一款超夯的「限定食材」在買一送一，趕緊分享訊息。貼文一出，不少人也大推這款日式甜點，而且其實不需要烤肉架，只要平底鍋就可以弄來吃，「屯起來放冷凍，慢慢吃，不然很難買欸」、「這好吃好烤好玩」、「我在市區找了三家都沒有。」

有網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，只見這款「日式烤麻糬」是在中秋烤肉月推出的商品，但因為中秋過了，就有全聯促銷庫存，原PO前往的店則是打出「買一送一 89（元）」。仔細看商品，這款烤麻糬外型就像日本的「日式烤糰子」，是將一顆顆糰子串起來，一串4顆共7串，另外有附一包花生粉（甜味），及2小包醬油烤糰子會用的醬（鹹味）

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實際查詢在台灣販賣日式烤糰子的店家，一串基本上都要30元起跳，全聯這款烤麻糬原價一串13元，雖然口味可能不盡相同，但仍然相當划算；若店家還有促銷，像買一送一的話，一串只要6.3元，讓不少人也秒心動，「好便宜欸！屯起來一路烤到聖誕節」、「今天沒去全聯可惜」、「超好吃，買起來屯。」

▲這款麻糬跟「日式烤糰子」幾乎一樣。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

值得注意的是，有網友提醒，這個活動似乎不是每一間全聯都有，但還是可以去看看有沒有促銷，「我們這邊是早上特價59，下午就買一送一了」、「台中水湳的全聯打6折又買一送一」、「我今天去買是直接49元，又買一送一，超划算，一隻3.5」、「不是每家店都有，看該店生鮮人員的操作」、「我今天買到的是打6折再買一送一。」

還有人分享吃法和心得，「烤的時候要隨時滾動，然後稍微壓讓它有膨脹感」、「好吃，沒吃過的趕快買來試試」、「平底鍋、氣炸鍋、電烤盤、烤箱都可以唷」、「拿到熱壓機，應該也不錯」、「花生粉加煉乳，搭配很好吃」、「我烤完先沾煉乳再沾花生粉，好吃」、「去年都買不到，今年不能烤肉，一整個沒人買。」