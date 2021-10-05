台鐵無預警攻擊！80歲翁遭「推下手扶梯」掛滿血痕　老伴骨折送醫

▲80幾歲的岳父被陌生人推下手扶梯。（圖／網友提供）



記者黃可昀／綜合報導

台鐵竟傳出有嫌犯推乘客下手扶梯的攻擊事件！一名男子控訴，岳父岳母昨天（4）早上7時許乘坐台鐵，在高雄左營新站下車搭手扶梯時，「前方一位男子轉身後退，走下二階來推我岳父」，岳父岳母兩人雙雙跌落手扶梯，送醫後一個手骨折一個背部全傷痕，他憤怒表示「不要以為事情不會發生在你身上，就像屏東挖眼案一樣。」

原PO在臉書指控，岳父岳母無緣無故遭到陌生男子攻擊，兩個80多歲老人當場跌落手扶梯，「誇張的是臺鐵站務人員的冷處理，兩人跌下後呼喊無人幫忙」，後續才有人員發現並帶去醫務室擦藥，不過並無協助報警，也請老人家自行就醫，「兩個老人家驚魂未定在那邊等我小姨子到來才報警」。

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▲岳母也手骨折。（圖／網友提供）



原PO不捨地說，「把此事說出來要大家注意，因為沒處理有可能還會有下一個受害者」，看到老人家被攻擊得全身是傷實在很心疼，岳父背部全是被手扶梯鋸齒刮傷的痕跡，岳母更是連手都骨折了。

網友也憤怒留言，「這兇手也太可惡了」、「奇怪，台鐵不是有警察巡守嗎？搞什麼鬼」、「老人家肯定嚇壞了，一切平安，要好好保重」、「這社會病得很嚴重」、「好離譜的處理方式！應追究相關責任！願伯父伯母早日康復～」