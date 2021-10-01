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日本首例上路！　埼玉縣電扶梯「禁止單側通行」今起實施

上升手扶梯。（圖／翻攝自CC0圖庫）

▲ 在電扶梯上行走可能發生意外。（圖／取自CC0圖庫）

文／中央社東京1日綜合外電報導

為防搭電扶梯時發生意外，日本埼玉縣議會今年3月創日本國內首例，通過條例禁止在電扶梯上行走，今天起正式實施，電車站內以廣播、海報宣導新制，但有不少民眾仍改不了習慣。

日本共同社報導，這項條例籲請民眾搭乘電扶梯時不要走動，以及電扶梯管理者應向民眾宣導此事；知事可對管理者進行必要的指導與勸告，但是沒有規定罰則。

JR東日本公司在埼玉縣的車站內宣導搭電扶梯站穩踏階、不要走動，如JR大宮站於電扶梯附近張貼海報，並在站內廣播宣導，但仍可看到有民眾在電扶梯上下行走。

朝日新聞報導，許多民眾表示，因為習慣，不自覺地就會在電扶梯上走動；這項禁止在電扶梯上行走的新制，似乎首先面臨的課題就是如何公告周知。

報導說，JR浦和站在電扶梯旁貼著「停下來吧」等貼紙，雖然多數旅客都站著不動，但仍有人在電扶梯右側行走。

一名41歲的女性說，帶小孩時會因為怕危險而立定不動，但早上通勤時，無意間就會在電扶梯上行走；她透過新聞得知這項條例，接下來會加以注意。

另一名68歲的女性說，她因為膝蓋不好，搭電扶梯一定都是站著不動，但有時被步行者的行李撞到而感到危險，希望這項規定能擴大到全國。（譯者：顧荃／核稿：張佑之）

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