蘇貞昌8日重新站上備詢台　民進黨團：朝野相忍為國讓國家進步

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃5日上午召集黨團協商，朝野黨團同意回復9月28日的委員質詢，並依議事處原定名單及順序，自10月8日院會重新開始質詢，另外當議場舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出。對此，民進黨團書記長蔡適應表示，大家相忍為國讓國家更進步，是朝野政黨共同的責任。

立法院分別在9月24日、9月28日、10月1日邀請蘇貞昌提出施政報告，由於國民黨團祭出焦土抗爭，蘇貞昌9月28日在民進黨立委的保護下，終於順利上台提出施政報告，卻仍遭到國民黨立委的成群阻擋，最終僅花費10餘秒就結束。

對此，游錫堃5日上午召集黨團協商，朝野黨團均同意回復9月28日的委員質詢，並依議事處原定名單及順序，自10月8日院會重新開始質詢，從時代力量立委邱顯智開始進行政黨質詢。另外，當立法院議場舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出，其餘各門上午7時30分開啟。

▲民進黨團總召柯建銘（右）與國民黨團總召費鴻泰（左）溝通。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨團幹事長劉世芳受訪時表示，今天早上已經有了協商結論，稍早在院會也由會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布，原則上4個黨團都同意，在下一次的院會開始時，回復到原來的政黨質詢順序，也就是從邱顯智開始質詢，會議已經在早上圓滿結束。

劉世芳也還原，國民黨團的認知與民進黨團不一樣，國民黨團一開始認為議事人員不公，甚至質疑有提早開門、尾隨等情形，不過這是朝野的認知不同，民進黨團認為不應該怪罪主席或議事人員，因為他們本來就是公務人員，都是按照公務人員應該有的行政程序處理所有事情。

劉世芳說，在這樣攏長的朝野攻防當中，小黨的政黨質詢時間被剝奪，民進黨團認為應該恢復政黨質詢，這樣才是民主運作的福氣，因此就用這樣的方式盡量說服國民黨團，所以大家才都有簽署協商結論。

蔡適應受訪時則說，歷經過去一兩個禮拜的朝野衝突，非常高興大家都已經決定，總質詢將在10月8日正式開始，儘管過程中提到相當多的專案報告及議題，不過大家都同意先暫時擱置，先以總質詢能夠順利進行為主。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢，國民黨團佔據議場杯葛議事進行。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡適應也坦言，其實大家都是相忍為國，讓國家能夠更進步，是朝野政黨共同的責任，作為執政的民進黨團，在過程中也跟在野黨進行多次協商，「雙方雖然不滿意，但大家都能夠接受」，就是希望議事能夠順利進行。

此外，蔡適應也提及，法國國會的參議員將在8日訪問立法院，剛好可以展現台灣的民主成熟及民主風度，「跟西方老大哥比起來，台灣的民主也是走在時代的最前端」。

劉世芳表示，今天剛好是國民黨主席朱立倫的交接典禮，看到朱立倫日前公布的幹部人選，很多曾經都是大家立法院的同事，民進黨團都會送花祝賀，儘管朝野政黨各有不同的態度，甚或面對很多國家大事有不同的方向，但是大家都在一個民主制度之下，可以充分發揮言論自由。

劉世芳也說，民進黨團祝賀朱立倫上任國民黨主席，也希望國民黨的黨務運作順利，並坦言朱立倫上任後的氣氛已經不太一樣，「現在已經順利上任，有些不同的聲音要表態，其實就大可不必」。