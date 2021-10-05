和女友「恩愛」忘鎖門！姊突開房門臉綠　他崩潰：尷尬了

▲姊姊開門後驚見赤裸2人。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

實習記者黃品臻／綜合報導

若是有其他同住家人，情侶在房間「辧事」時真的要記得鎖門啊！一名男網友即表示，和女友在房間恩愛時，兩人全裸地正要辦正事，剛下班的姊姊卻突然打開房門問「要不要吃宵夜」，正巧撞見這一幕，瞬間房間瀰漫著尷尬的氣氛。

一名網友在Dcard以「我姊不小心看到我和女友⋯」為題發文，他臉綠的表示，和女友在房間恩愛時，衣服都已經脫光，前戲也都做得差不多，這時房門突然被姐姐打開才意識到自己沒有鎖門，「我姊超級尷尬的把門關上⋯我和女友也都沒興致了，完蛋超尷尬的⋯我跟我姊是還好，我女友以後跟我姊見面一定超尷尬。」

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尷尬的還不只如此，原PO寫道，事發後全家人和女友約好要一起去吃Buffet，「好險現在疫情關係有隔板又分開坐，不然真的尬到爆，我女友完全不敢看我姊一眼」。事後原PO姐姐反省沒敲門是她的不對，也請原PO代為跟女友道歉，雙方以後也不再提及此事。

▲原PO分享不小心被姊姊看到自己在跟女友恩愛。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「真的是用漂白水也洗不掉的記憶了，請節哀順變」、「原來不只我發生過這種事，當下真的超尷尬的啊啊啊」、「你姊之後就會先敲門了」、「我之前也是敲完門直接打開門問我弟晚餐要吃什麼，結果他竟然看著片片在打手槍……」、「鎖門的重要性」。