　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樓梯赫見原味內褲！學妹撿到送學務處　他一看「這圖案」狂冒冷汗

▲▼內褲。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲原PO的內褲在學校樓梯間被發現。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

這真的太尷尬了！一名男網友分享國中時發生的一件「趣事」，當時他在學校樓梯間看到一條內褲，因為要送資料便沒有駐足，隨後在學務處看到有2位學妹拿著那條內褲來詢問老師怎麼處理，一看到「小小兵」圖案才發現竟是自己的內褲，尷尬到不敢承認，立馬逃離現場。

一名男大生在Dcard以「內褲掉在學校樓梯被撿到」為題發文，表示他國中時期某次因為沒有運動褲可穿，便從洗衣籃裡拿了一件前一天穿過的體育褲，「到了學校一如往常走上樓梯，但是因為要交資料到學務處下樓竟然看見怎麼會有內褲在梯裡，心裡想WTF怎麼會有人把內褲掉在這裡」。但因為不是看得很清楚，原PO心裡一直覺得不可能是自己的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到走到學務處，看見2個掃地的學妹拿著那條「黃色小小兵的內褲」走了進來，原PO近距離一看才驚覺，那條內褲真的是自己的，瞬間尷尬不已，身體狂冒冷汗，「當學務處老師和學妹驚訝之餘，渾然不知兇手就是你們旁邊的人。」

原PO事後回想才發現，前一天洗澡時將褲子及內褲一起脫下丟進洗衣籃，內褲卡在運動褲裡，原PO穿褲子時也沒發現。他寫道，「早上我騎腳踏車時也一直覺得褲子裡有卡著東西，但是感覺沒有很大，所以我就沒有理它了，天阿我竟然帶著內褲一路騎到學校！」

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「太尷尬了，不知道會不會因為想找到內褲是誰的而調監視器」、「所以那是沒洗的內褲」、「不錯的童年」、「這算是夾帶違禁品了吧？同學」、「其實我也發生過類似的事欸哈哈哈，還好走進學校走到一半發現快掉出來了趕快偷偷拿出來」。

也有網友好奇「黃色小小兵的內褲」最後下場，原PO也在留言處回應網友們，「我記得老師好像叫學妹丟掉，但是愣住的時間還蠻久的，可能也是第一次遇到吧」、「我一交完資料就直接落跑了，一刻都待不下去」、「（內褲）不但沒洗，還穿過一整天」。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
共機天天擾台！　蔡英文投書美刊回應了
快訊／深澳發電廠出水口驚見男屍　隨身包留2100元
19元喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」一次看
富2代下藥性侵200壯漢！　受害者驚醒把他揍成豬頭
下午4時截止！新北還有AZ餘額　侯友宜：歡迎北市來預約
第十輪預約最新統計「115.7萬人完成」　下午4時截止
挖眼女店員善款破7位數！　500人連署求法官重判
獨／才說要教弟騎車…20歲男載友逛夜市「撞牙叉亡」！爸媽心碎
好市多新規曝光！　「結帳多1舉動」他氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小琉球五倍劵8日發放　警跨海「押貨」送抵郵局

雲林千巧谷「麵包巴士」首航　疫情期顧客不來「我們走出去」

狂放2萬發！高雄國慶煙火長達30分鐘　大口徑煙火彈歷屆最多

樓梯赫見原味內褲！學妹撿到送學務處　他一看「這圖案」狂冒冷汗

第十輪預約最新統計「已115.7萬人完成」　下午4時截止

「驗抗體被轟炒話題」四叉貓怒貼證據：有沒有要講3次才聽得懂的卦

台鐵無預警攻擊！80歲翁遭「推下手扶梯」掛滿血痕　老伴骨折送醫

新竹竹東飆37.3度高溫！鄭明典：屬乾式焚風

抽樣「4／25~7／3捐血者」驗抗體　陳時中：驗出陽性不回追

機組員因檢疫難就醫　北中南4醫院專責協助！最快近日上路

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

小琉球五倍劵8日發放　警跨海「押貨」送抵郵局

雲林千巧谷「麵包巴士」首航　疫情期顧客不來「我們走出去」

狂放2萬發！高雄國慶煙火長達30分鐘　大口徑煙火彈歷屆最多

樓梯赫見原味內褲！學妹撿到送學務處　他一看「這圖案」狂冒冷汗

第十輪預約最新統計「已115.7萬人完成」　下午4時截止

「驗抗體被轟炒話題」四叉貓怒貼證據：有沒有要講3次才聽得懂的卦

台鐵無預警攻擊！80歲翁遭「推下手扶梯」掛滿血痕　老伴骨折送醫

新竹竹東飆37.3度高溫！鄭明典：屬乾式焚風

抽樣「4／25~7／3捐血者」驗抗體　陳時中：驗出陽性不回追

機組員因檢疫難就醫　北中南4醫院專責協助！最快近日上路

潔牙骨1元、貓砂9元！　寵物雲永和中正開幕「3大好康」3店同慶

陳零九共同投資！會安越南料理台北店10／10開幕　吃得到缽燒料理

勞動部預告再添2類工作者納責任制　8家石化業放寬輪班間隔

新版LOGO花費近500萬遭質疑「用去哪」　監察院透露還做了這些事

藥頭躲五星級飯店分裝毒品　清潔員聞K味報警！搜出2871毒咖啡包

軍隊伙食藏驚人異物！昆蟲、青蛙、鐵絲全吃下肚　軍方擺爛連吃5年

楊永明／美國要台積電機密　經濟部卻說是假議題？

Windows 11 可下載了！免費升級「硬體有條件」

快訊／深澳發電廠出水口驚見男屍　隨身包放岸上留2100元

上櫃市場將添新兵！穩得11月轉上櫃　上半年EPS 4.59元、年增141.5%

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶不要～

生活熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

「獅子山」最快明誕生　恐有雙颱2波變天防大雨

莫德納快來了！ 陳時中鬆口：這兩天就會和大家報告

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

打槍恢復疫情前生活　醫曝2恐怖數字

全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢

第10輪預約下午截止！1圖看懂4大疫苗換誰接種

15K男友想生　她提分手被罵愛錢

快訊／臉書恢復了！當機逾6小時今晨連上線

臉書大當機　網友連發超酸哏圖

更多熱門

相關新聞

見女友父母後被要求分手　他聽完原因傻眼

見女友父母後被要求分手　他聽完原因傻眼

天下父母心都都希望子女結婚後能夠經濟無虞，不過一名男網友卻表示，和女友穩定交往快2年，近日趁著中秋連假和女友一起回女方家跟她父母見面，雙方吃飯過程氣氛愉快，直到他透露自己在友達任職，女友父母就突然變臉了，沒想到回家後收到女友的訊息，說她父母希望兩人分手，一問之下只因為男方不是在「台積電」上班，令他當場傻眼。

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

妹子幫媽媽拔罐　「DIY腮紅」吸2秒悲劇了

妹子幫媽媽拔罐　「DIY腮紅」吸2秒悲劇了

前男友是底線！「龍龍自爆往日情」影片被挖

前男友是底線！「龍龍自爆往日情」影片被挖

脫兒內褲猥褻　狼父被推下樓還得吃牢飯

脫兒內褲猥褻　狼父被推下樓還得吃牢飯

關鍵字：

Dcard內褲學務處黃色小小兵

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

當機1小時　臉書在推特回應了

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面