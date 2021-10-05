樓梯赫見原味內褲！學妹撿到送學務處　他一看「這圖案」狂冒冷汗

▲原PO的內褲在學校樓梯間被發現。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

這真的太尷尬了！一名男網友分享國中時發生的一件「趣事」，當時他在學校樓梯間看到一條內褲，因為要送資料便沒有駐足，隨後在學務處看到有2位學妹拿著那條內褲來詢問老師怎麼處理，一看到「小小兵」圖案才發現竟是自己的內褲，尷尬到不敢承認，立馬逃離現場。

一名男大生在Dcard以「內褲掉在學校樓梯被撿到」為題發文，表示他國中時期某次因為沒有運動褲可穿，便從洗衣籃裡拿了一件前一天穿過的體育褲，「到了學校一如往常走上樓梯，但是因為要交資料到學務處下樓竟然看見怎麼會有內褲在梯裡，心裡想WTF怎麼會有人把內褲掉在這裡」。但因為不是看得很清楚，原PO心裡一直覺得不可能是自己的。

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直到走到學務處，看見2個掃地的學妹拿著那條「黃色小小兵的內褲」走了進來，原PO近距離一看才驚覺，那條內褲真的是自己的，瞬間尷尬不已，身體狂冒冷汗，「當學務處老師和學妹驚訝之餘，渾然不知兇手就是你們旁邊的人。」

原PO事後回想才發現，前一天洗澡時將褲子及內褲一起脫下丟進洗衣籃，內褲卡在運動褲裡，原PO穿褲子時也沒發現。他寫道，「早上我騎腳踏車時也一直覺得褲子裡有卡著東西，但是感覺沒有很大，所以我就沒有理它了，天阿我竟然帶著內褲一路騎到學校！」

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「太尷尬了，不知道會不會因為想找到內褲是誰的而調監視器」、「所以那是沒洗的內褲」、「不錯的童年」、「這算是夾帶違禁品了吧？同學」、「其實我也發生過類似的事欸哈哈哈，還好走進學校走到一半發現快掉出來了趕快偷偷拿出來」。

也有網友好奇「黃色小小兵的內褲」最後下場，原PO也在留言處回應網友們，「我記得老師好像叫學妹丟掉，但是愣住的時間還蠻久的，可能也是第一次遇到吧」、「我一交完資料就直接落跑了，一刻都待不下去」、「（內褲）不但沒洗，還穿過一整天」。