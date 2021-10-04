被銬上辦公椅動私刑…被害男整張拖到馬路求救　討債金額曝光

▲詐騙集團不滿存簿掛失造成虧損，將被害男子銬在辦公椅上。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市永和員警在3日晚間在福和路巷內巡邏時，發現一名溫姓男子被人用手銬銬在辦公椅上，神情十分慌張，員警上前了解後發現溫男是因為提供帳戶給詐欺集團後，又馬上掛失造成集團損失，溫男慘遭集團成員控制行動，他趁隙逃離將辦公椅連同手銬拖行到馬路上求助，警方鎖定涉案的彭姓主嫌等3人，將他們緝捕歸案。

據了解37歲的被害人溫姓男子加入某詐欺集團後，把名下銀行帳戶給集團拿來犯案轉帳，又旋即掛失存簿導致集團損失，幹部知情氣急敗壞，假藉和解名義將溫男約至據點談判，再以手、腳銬禁錮溫男要求賠償3萬多元的詐欺款項，最終溫男趁成員不注意逃離管控。

警方獲報後不敢大意組成專案小組全力追查，經調閱相關監視器影像過濾畫面掌握涉案車輛後，前往旅館附近埋伏，將涉案主嫌彭男（25歲）、袁女(21歲)及共犯吳男（27歲）循線查緝到案，全案依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼主嫌彭姓男子等人限制被害人行動。（圖／記者陳豐德翻攝）



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