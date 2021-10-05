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陸房企花樣年55.62億元債務逾期　創辦人為前國家副主席曾慶紅女兒

▲花樣年控股集團公告，將有內幕消息公布及實施短暫停牌交易。（圖／翻攝第一財經）

▲花樣年控股集團公告，將有內幕消息公布及實施短暫停牌交易。（圖／翻攝第一財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸百強房企之一的花樣年控股集團昨（4）日也傳出債務危機，一筆2021年票據剩餘未償還本金額為2.06億美元（約55.62億元新台幣）並於2021年10月4日到期，花樣年控股並未在該日付款。值得注意的是，花樣年創辦人曾寶寶為大陸前國家副主席曾慶紅女兒，她也在個人微博貼出電影《至暗時刻》（台譯：最黑暗的時刻）海報，引發外界關注。

▲花樣年創辦人曾寶寶在個人微博上貼出電影《至暗時刻》海報。（圖／翻攝微博）

▲花樣年創辦人曾寶寶在個人微博上貼出電影《至暗時刻》海報。（圖／翻攝微博）

《第一財經》報導，10月4日晚間，花樣年控股發出內幕消息及短暫停牌公告。公告顯示，花樣年控股本金總額為5億美元於2021年到期的優先票據（下稱「2021票據」）剩餘未償還本金額為2.06億美元。根據規管2021年票據的契約，2021年票據的所有未償還本金均於2021年10月4日到期。花樣年控股並未在該日付款。

對此，花樣年創辦人曾寶寶昨（4）日晚間在微博上貼出電影《至暗時刻》（台譯：最黑暗的時刻）海報，底下還有網友留言，「趕緊還債啊，還發微博呢」；「光明總在黑暗後？」；「花花還有救嗎」；「已行至絕路，望可峰迴路轉」。

▲花樣年於2011年深圳房產交易會展示的建案。（圖／CFP）

▲花樣年於2011年深圳房產交易會展示的建案。（圖／CFP）

據了解，曾寶寶為大陸前國家副主席曾慶紅女兒，2020年1月回歸任花樣年地產集團CEO，並於2020年以70億元人民幣財產名列《2020世茂深港國際中心·胡潤全球富豪榜》第2642名、《2020胡潤全球白手起家女富豪榜》第94名及《2020胡潤全球房地產富豪榜》第242名。

對於花樣年在市場遭遇的債務危機，花樣年曾多次回應稱，「財務狀況和運營情況一切正常良好，2021年所有債務的再融資也在有序進行。」同時，花樣年也採取「緩拿地、頻回購」的方式，一方面高息發債、另一方面現金回購債券。

數據顯示，花樣年業績沒有擺脫房企的集體性困境，花樣年控股2021上半年共錄得營收109.52億元（人民幣，下同），同比增加18.5%；毛利潤22.77億元，同比下滑26.76%；毛利率為20.8%，較上年同期減少12.8個百分點。截至2021年中期，花樣年經營活動現金流錄得-43億元。

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