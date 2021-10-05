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遭挖眼女店員大哥改口了！昨說善款已夠　今重開帳戶接受捐款

▲朱學恆與友人捐款10萬 。（圖／取自朱學恆臉書）

▲朱學恆與友人捐款10萬 。（圖／取自朱學恆臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉超商潘姓女店員遭思覺失調症患者楊姓男子挖眼攻擊，造成雙眼嚴重受傷，鼻樑斷裂開刀治療，由於潘家收入有限且面臨未來龐大的復健與生活費用，宅神朱學恒因發動好友捐款10萬元，並將帳號曝光後，事後潘家大哥通過縣府社會處鹽埔家庭服務中心表達善款已夠支應醫療等費用，婉拒了外界捐款，引來關注及討論。潘家大哥今(5)日還原昨天決定過程，並表示持續接受各界愛心捐款。

▲朱學恆與友人捐款10萬 。（圖／取自朱學恆臉書）

而昨一天的捐款中，一名曾在超商網友smart09527捐款3萬元後，在網路發文「每月收入不多，做出這決定有些對不起家中2隻貓咪，還笑說，「我要當手滑，不然心好痛XD」，讓許多網留言讚揚她的善良。

縣府社會處長劉美淑昨天說明府對潘女案的作法；她說，依據公益勸募條例第5條第二款規定各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募，高樹案因為各界民眾關切，屏東縣政府社會處經與家屬討論後由家屬對外提供私人帳戶接受各界捐款，或由屏東縣政府社會處鹽埔家庭服務中心代為提供相關諮詢及帳號，由於是私人帳戶未來善款將由家屬自行運用，屏東縣政府持續關心協助當事人醫療及後續生活。

而潘家大哥5日上午接受採訪時還原聯絡屏東縣政府社會處鹽埔家庭服務中心經過；他表示，由於每筆善心人士的捐款都透過該服務中心聯絡他，讓他有接不完電話，另一方面還要照顧妹妹，讓他身心疲乏，又心煩，這樣就無法全力照料妹妹，因此就聯絡該中心對外表示「已經足夠支應醫藥費及相關費用」，婉拒各界善款；消息傳開後，接到捐款的電話就減少了很多。

4日晚上，家人得知他做這個的決定，感到很錯愕，認為「妹妹的復建路還很長」，停止外界捐款的作法太過倉促，可能影響到妹妹後續的治療，讓他決定重啟捐款之門，持續接受各界愛心。

他表示，今天早上陪妹妹做各項檢查，妹妹這幾天都睡不好，醫院有精神科醫師介入協助，未來復建、醫療可能是一條遙遠的路，如果各界想要捐助，他們會接受，並感謝善心人士的愛心。

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