高雄券來了！2萬店家急搶領　「金額↑變4000元」流程一次看

記者賴文萱／高雄報導

振興之戰倒數三天！高雄銀行超前部署，於昨日提前完成高雄券配送至各戶政事務所，預計全市2萬家以上的合作業者，今（5）日上午8時起就能提前到戶政事務所或是透過配送等方式領取，讓民眾在10月8日開始使用五倍券時，就能無時差領到高雄券。

▲高雄券。（圖／高雄市政府提供）

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▲▼2萬家業者今起提前開領高雄券，首次領取金額「倍增至4000元」。（圖／高雄市政府提供）

高雄銀行董事長董瑞斌表示，高雄銀行接受高雄市政府委託，擔任五倍券及高雄券兌領銀行，為了讓所有的消費者在第一天就能領到高雄券，所以特別提早配送高雄券，不論是餐飲、旅宿、夜市商圈或百貨業者，都能在活動正式開跑前拿到高雄券。

▲高雄券提前開放業者領取，金額提高。（圖／高雄市政府提供）

董瑞斌指出，高雄券的特別之處除了票面上印著世界球后戴資穎外，還有一張50元的小面額發行，目的就是為了精準振興，因為在這波疫情中受害最大的就是我們日常周遭的小型店家，所以小面額的高雄券方便大家在小型店家使用，只要來高雄消費，不只能幫助在地業者，民眾也能優惠拿滿滿。

▲餐飲業者領取發放高雄券流程。（圖／高雄市政府提供）

經發局說明，原規劃一般店家一次領取高雄券2,000元，經過多場與業者對接說明會，為回應業者實際需求，經增加印量並調整不同業者配送數量，將首次領取金額倍增至4,000元。

至於營業額較高的熱門店家，若要一次領取4,000元以上高雄券，可至餐飲業者高雄券預約平台登記，並檢附401報表（109年7月迄今任一月份），並依月營業額審核給予可預領超過基本金額的高雄券額度。只要經查核通過，即可憑簡訊至營業登記所在戶政機關或高雄銀行分行領取。

▲發放高雄券餐飲對接。（圖／高雄市政府提供）