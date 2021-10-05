新北加倍券適用範圍再擴大　數位支付免抽獎直接享10%回饋

▲新北加倍券數位支付免抽獎直接享10%回饋。（圖／新北市府提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

為便利民眾使用並持續振興，新北市長侯友宜5日宣布「新北加倍券」再次擴大適用範圍，納入4大超商，同時持續招募一般商業加入。另外也公開數位加碼活動辦法，110年10月15日至12月31日期間，只要使用街口支付在新北指定店家消費，不需抽獎就可直接獲得10%回饋金，單筆回饋上限50元！

市長侯友宜表示，今(110)年振興活動以「新北振興，加倍奉還」概念為主軸，針對庶民經濟部分加碼再加碼，公布新北加倍券票券樣式及店家識別標示，4大超商也成為適用夥伴，更加便利使用，不怕花不完，強調要加倍照顧在地業者、照顧新北市民，此外更公開數位加碼詳細辦法。整體活動以紙本和數位併行，後續也將再公布其他振興活動，期望透過多重活動吸引各族群消費者，提振新北經濟，歡迎大家一同參與。

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▲「新北加倍券」除可在夜市、旅宿等商家使用，更公開數位加碼辦法，將以紙本和數位併行。

經發局提到，整體振興活動網站預計於110年10月15日上線，「新北加倍券」登錄抽獎及「數位加碼」活動同日開跑，「數位加碼」為110年10月15日至110年12月31日間，於新北市指定店家使用街口支付消費，可獲得10%回饋金，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總限量20萬筆用完為止，每個月還加碼抽萬元街口幣，適用店家名單可於街口支付業者App內查詢。

經發局補充，「新北加倍券」除可在夜市、市場、商圈、旅宿及觀光工廠等商家使用外，4大超商也加入適用行列，另持續招募一般商業店家，自即日起至110年11月22日下午5時開放申請，詳細資訊可參閱經發局官方網站公告，或洽詢經發局3樓11號櫃台或02-2960-3456轉5298詢問。