新北加倍券四大超商也能用！　最高5千換1萬「15日起線上登錄」

▲新北市推出加倍券活動，四大超商也能用。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

配合中央的振興五倍券，新北市政府推出「紙本加倍」及「數位加碼」活動，新北市長侯友宜5日宣布，新北市民可於15日起線上登錄參加抽獎，最高可用5千元五倍券兌換1萬元的加倍券，除了新北公有市場、夜市、商圈、旅宿業等超過1萬6千家可使用外，4大超商也納入適用範圍。

新北加倍券紙本方案採抽獎制，參加抽獎對象限110年10月31日前（含）設籍於新北的市民參與，每組身分證可選定其中1個方案，僅限中獎1次，3個方案共計31萬份，包括：20萬份「500元五倍券換1000元新北加倍券」、10萬份「1000五倍券換2000元新北加倍券」，以及1萬份「5000元五倍券換10000元新北加倍券」。

每1000元的五倍券可換取10張面額50元加倍券及5張100元加倍券，使用期限自領取日起至明年4月30日止，適用範圍包括新北市轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等超過1萬6000家，詳細名單後續將公告於活動官方網站，適用商家將張貼識別貼紙方便辨識。此外，4大超商也納入適用範圍。

▲新北加倍券。（圖／翻攝新北市經濟發展局，下同）

侯友宜表示，今年振興活動以「新北振興，加倍奉還」概念為主軸，加碼再加碼，今日公布新北加倍券票券様式及店家識別標示，4大超商成為適用夥伴，更公開數位加碼詳細辦法。整體活動以紙本和數位併行，期望透過多重活動吸引各族群消費者，提振新北經濟，歡迎大家一同參與。

經發局說明，整體振興活動網站預計於110年10月15日上線，新北加倍券」登錄抽獎及「數位加碼」活動同日開跑，「數位加碼」為110年10月15日至110年12月31日間，於新北市指定店家使用街口支付消費，可獲得10％回饋金，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總限量20萬筆用完為止，每個月還加碼抽萬元街口幣，適用店家名單可於街口支付業者App內查詢。

經發局表示，「新北加倍券」除可在夜市、市場、商圈、旅宿及觀光工廠等商家使用外，4大超商也加入適用行列，另持續招募一般商業店家，自即日起到110年11月22日下午5時開放申請，詳細資訊可參閱經發局官方網站公告，或洽詢經發局3樓11號櫃台或02-2960-3456轉5298詢問。