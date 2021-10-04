「他又跟那些傢伙在一起」　新北4死滅門日記成關鍵

▲命案現場沒有外力入侵跡象，警方認定凶手就是男主人。



圖文／鏡週刊

2012年4月，新北市一名吳姓男子疑似染上毒癮，加上不堪長期照顧罹癌妻子及腦性麻痺的兒子，殺死妻小再自刎身亡，震驚社會。當年承辦本案的樹林派出所所長邱吉峯告訴本刊：「吳男獨自扛起家計，家中經濟困頓，男方親友並不清楚狀況，但吳的岳母住附近，常有往來，她知道女婿壓力很大，先前還借了他5萬元救急。」

友人也向警方透露，吳男長期照顧癌妻跟腦性麻痺的兒子，沉重的壓力讓他情緒不穩、易怒，進而開始酗酒，最後染上吸毒惡習，吳妻屢次苦勸無效，造成夫妻間口角不斷。

▼吳男與妻子結婚多年，育有1子1女。



此外，警方也在命案現場發現吳妻的日記，內容寫道：「他（吳男）又跟那些傢伙在一起，吸毒耶，我不想看他那樣，我要離婚！」警方懷疑，這很可能就是引發滅門血案的導火線。

另一方面，警方從吳男的同事口中得知，案發前不久，與宋姓同事發生衝突的吳男，主動去電向對方示好，但對方未接電話，也沒回電，讓吳男相當鬱悶，還特地打電話給主管，透露自己心情不好。

▼新婚當天，吳男親吻妻子示愛，沒想到多年後，他竟殺害妻小後自殺。



4月6日，吳男打電話向公司請假，表示家裡有事，由於吳之前曾經口頭請辭，所以主管沒有多問，沒想到過了好幾天都未見他上班，也聯繫不上，於是在4月12日通知吳弟，吳弟才趕緊報警，但為時已晚。

▼承辦滅門血案的警官邱吉峯，談起此案仍印象深刻。



不過，警方事後調查，吳男存款超過150萬元，名下有車、有房，還有一筆土地，也沒有任何負債，狀況似乎跟親友的說法有出入，但因一家四口都已死亡，警方只能透過親友的陳述推測，至今仍然無法確認吳男的殺人動機，留下許多令人不解的謎團。

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