「屏東徒手挖眼案讓人痛心」　侯友宜說重話：問題不解決還是會有下一次

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／新北報導

屏東縣發生徒手挖眼傷人案震驚社會，對此，新北市長侯友宜表示，中央必須重視問題背後所帶來的警訊，具攻擊性的精神疾病患者流連於街坊巷弄，絕不屬於民眾應承擔的風險，「中央要儘速設置專責的司法精神醫院。」

侯友宜呼籲，中央要儘速設置專責的司法精神醫院，讓司法及戒護體系進駐精神醫療處所，讓保全工作與專業醫療完整結合，監護處分的目的才能被實踐，才是長治久安之計。可惜這議題一談再談，卻始終沒有被具體落實，甚至具攻擊性的精神病患者接受法院請求醫院鑑定時，也造成一般醫院精神科醫師的恐慌。

依目前臺灣法規及處理機制，精神疾病罪犯一旦宣告執行監護處分，將會轉由一般公立醫院或精神療養院收治，且依刑法第87條，精神疾病罪犯最長監護期限為五年，侯友宜指出，五年一到，如果病患尚未完全康復，就回歸社區，又怎能不引發地方人心惶惶，「這終歸是無盡的惡性循環。」

對於刑法第87條，侯友宜表示，自己已不只一次提醒該法不合時宜，且影響社會層面深廣，應該儘速修法。每個精神疾病罪犯都是獨立個案，依個案病況延長監護年限，並由專責醫院的專業醫師評估風險降至最低後離院，才是解決方法。

侯友宜呼籲，請中央各部會強化彼此合作力道，加速專責司法精神醫院的設置，並務實地修正相關法規中落伍的規範，以國家高度整合起精神醫療資源、安全戒護管制以及社會安全系統，這項任務已經刻不容緩。

侯友宜指出，不管是當刑警或當市長，自己一直在學習感同身受。立場轉換，同樣能明白精神疾病患者的無助，因這社會上對他們錯誤的汙名化，驅使他們選擇躲藏、隱匿，害怕面對人群，在沒有勇氣求助專業醫療的情況下，病況持續加重，最終做出自傷傷人的事，「這些悲劇的發生，全體社會都該共同面對。」

侯友宜表示，朝野都該重視這個課題，拋開立場上的對立，儘速推動相關法令的修正以及精神醫療體系建立，捍衛民眾安居樂業的基本人權，「問題不解決，我們無法想像的殘酷悲傷，還會有下一次。」