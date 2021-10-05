颱風「獅子山」最快明天生成！國慶連假環流炸台　3區迎大雨

▲台灣南方有兩個熱帶系統發展中，92W有機會於明天成颱。（圖／颱風論壇）

記者李宜秦／台北報導

台灣南方大低壓帶中，有兩大熱帶系統逐漸發展中，中央氣象局表示，位於菲律賓西方的熱帶擾動發展較明顯，預計明後兩日就會發展為今年第17號颱風「獅子山」，周四到周六期間受該系統環流影響，台灣附近水氣增多，東半部、基隆北海岸、恆春半島降雨增加。

氣象局預報員黃恩鴻表示，目前發展較好的熱帶系統92W位處菲律賓西方，預計今天將發展為熱帶性低氣壓，明後兩日發展為今年第17號颱風獅子山，該系統將朝向華南、海南島前進。

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受到熱帶系統環流影響，周四到六期間台灣附近水氣增多，東半部、基隆北海岸、恆春半島降雨增加，東半部、恆春半島有局部大雨，其他地區雲量也會增多，國慶日當天熱帶系統遠離，天氣轉乾。

▲台灣南方低壓帶逐漸有熱帶系統發展，將影響國慶連假天氣。（圖／氣象局）

而在菲律賓東方的熱帶擾動93W則仍在發展中，最快明後天才可能升格為熱帶性低氣壓，周五以後才會才有明顯發展，路徑偏西、偏北、強度差異等不確定性都很大，成颱與否機會各半，若發展為颱風，就是今年第18號颱風「圓規」。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日天氣形態類似，大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島有短暫陣雨，午後山區、中南部接近山區平地有雷陣雨，不過降雨情形零星。溫度則持續偏高，中午前後桃園、新竹、苗栗、南投有36度以上高溫，西半部35度、東半部31到32度。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，低壓92W明後天將進入南海，未來成颱機率不小，撲台機率低，但因為92W外圍環流廣大，不斷把水氣帶上來台灣恆春半島、宜花東、大台北東側，周四開始到國慶連假，降雨機率將大幅上升。

至於還在低緯度的93W，還需要一段時間組織、發展，預計國慶連假時，會來到菲東海面，之後的路徑，大方向往西走向台菲的機率高，但實際的西行角度仍待觀察。