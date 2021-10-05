「獅子山」最快明誕生！恐有雙颱2波變天防大雨　連假天氣曝

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬國慶日當晚熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於南海的低壓今天（5日）和周三有機會增強成熱帶性低氣壓，周三、周四也不排除成颱；另外，在菲律賓東方海面也有些擾動，有模式做出成颱訊號。氣象專家吳德榮則提到，周四起降雨增加，國慶日天氣好轉，下周一晚再轉變。

根據國際命名，若屆時雙颱生成，將是今年第17號「獅子山」（Lionrock，香港提供，指獅子山），以及第18號颱風「圓規」（Kompasu，日本提供，指圓規星座）。

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陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周三水氣大致比較偏在東半部、基隆北海岸和恆春半島，另大台北山區也有局部降雨，午後雷陣雨侷限在各地山區和中南部近山區平地。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周四至周六受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，天氣較不穩定，水氣主要在東半部、基隆北海岸、恆春半島和大台北地區，其中東半部和恆春半島有局部大雨發生機率；桃園以南水氣沒那麼多，午後雷陣雨著重在各地山區和中南部。

陳伊秀表示，周日、下周一東半部、基隆北海岸和恆春半島仍有短暫陣雨，水氣有稍微比較少，但有局部較大雨勢發生機率，午後雷陣雨主要在中南部和各地山區。

陳伊秀分析，南海到菲律賓東方海面是一個低壓帶，位於南海的低壓今和周三有機會增強成熱帶低壓，周三、周四也不排除成颱，預估未來往西北西朝中南半島或海南島移動，對台灣天氣沒直接影響，但周四至周六會帶動低壓帶水氣稍往北抬。

▼南海到菲律賓東方海面是低壓帶，易有擾動發展。（圖／氣象局）



陳伊秀指出，另外，在菲律賓東方海面也有些擾動，有模式有做出成颱訊號，但還不確定在什麼時間點；由於所處環境場不錯，要留意周日到下周二若有發展起來，會不會影響台灣天氣，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬國慶日20時預測圖顯示，擾動已通過海南島，菲律賓東方海面另有一擾動，各國模式亦有類似模擬，但位置、強度有差異。

吳德榮說，歐洲系集模式50次的模擬路徑顯示，擾動進入南海，與台灣相對距離或近或遠，存有差異，國慶日大致已通過海南島附近，即將登陸大陸、越南邊境一帶；而菲律賓東方擾動最快也要到下周二才有機率接近台灣附近，因此，以目前的模擬而言，國慶日水氣有望減少，天氣好轉為西晴東偶雨；下周一晚再轉變，水氣再增，東側降雨增大，不過，不確定性仍大，應繼續觀察模式的調整。

▼吳德榮分析，最新歐洲模式模擬國慶日20時預測圖（下圖左）顯示，擾動已通過海南島附近，菲東另有一擾動；歐洲系集模式50次模擬路徑顯示，擾動進入南海，與台灣相對距離或近或遠，但國慶日已通過海南島（下圖中）；而菲東擾動最快也要到下周二才有機率接近台灣附近（下圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）







吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今、周三偏東風帶來水氣，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨，背風面西半部晴朗、白天仍偏熱，高溫約在35、36度；周四至周六因南海的熱帶擾動發展，致使偏東風挾帶水氣增多（無東北季風、非「共伴效應」），迎風面東半部的降雨更趨明顯，大台北東側亦有局部雨，背風面西半部雲量稍增、午後中南部近山區有局部降雨的機率。



吳德榮表示，國慶日水氣減少，天氣好轉，北海岸、東半部偶雨，西半部晴；下周一晚再轉變，水氣再增，東側降雨增多，北部轉有局部雨，但各國模式模擬並不一致，且都還在調整，尚需持續觀察。