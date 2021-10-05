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連假恐有「圓規」颱風誕生　「獅子山」最快明先生成

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周三熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（5日）表示，目前在菲律賓南部的低壓，有機會在周三、周四逐步發展成為熱帶性低氣壓，將發展成為今年第17號颱風；有些預測模型也預測出在雙十連假期間，菲律賓東方海面的擾動有可能發展成為第18號颱風，目前說會不會侵襲台灣還太早。

根據國際命名，若屆時雙颱生成，將是今年第17號「獅子山」（Lionrock，香港提供，指獅子山），以及第18號颱風「圓規」（Kompasu，日本提供，指圓規星座）。

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彭啟明今在臉書指出，預計未來幾天仍類似，水氣會略增多，東風波動也會更顯著，東半部是多雲到晴有局部陣雨的天氣；而西半部仍相對晴朗炎熱，中南部大氣很穩定，空氣污染物擴散不易，空氣品質略差一些，尤其中部許多地方仍有機會到達敏感族群不健康等級。

▼南海到菲律賓東方海面是低壓帶，易有擾動發展。（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明說，整體環境上，台灣附近仍受到高壓南緣偏東風勢力的影響，預期仍會持續幾天到雙十連假期間；而南方的南海到菲律賓東方海面，是一個相對的低壓帶，有逐漸發展成為季風低壓的趨勢。

彭啟明分析，目前在菲律賓南部的低壓正在發展中，往西進入南海後，有機會在周三、周四逐步發展成為熱帶性低氣壓，將發展成為今年第17號颱風，預期這將往中國南方海南到廣東接近，對台灣沒有直接影響。

彭啟明表示，而在菲律賓東方海面的擾動，也仍在發展當中，有些預測模型，也預測出在雙十連假期間，有可能發展成為第18號颱風，目前說會不會侵襲台灣還太早，也仍要看高壓勢力的發展。

彭啟明指出，台灣的天氣縱使不受到颱風的影響，仍要留意南方水氣較多，偏東風的環境仍會對東部造成影響，有些地形降雨發展的機會，中南部靠山區也有熱對流局部陣雨發展。

▼南海到菲律賓東方海面是低壓帶，易有擾動發展。（圖／翻攝RAMMB）

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

彭啟明說，展望這個季風低壓，也都還有持續發展的可能，仍再有颱風會生成，10月平均有3-4個颱風生成，但不需要過度驚恐或過早預測，等到有明確的低壓發展後再來觀察都還來得及；如果需要較長時間大膽的預測，就必須有每天變來變去很不確定的準備，很容易變成搏版面的一日新聞。

彭啟明提到，未來幾天在東半部的水氣稍多，西半部持續晴朗，而雙十連假期間雖然有颱風的變數，但大致上仍維持類似的天氣型態；目前東北風仍在較高緯度中發展醞釀，還沒有在近期南下到台灣的趨勢，要有較為秋涼的感覺，可能要到10月下旬才較有機會。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，南海到菲律賓東方海面是一個低壓帶，位於南海的低壓今和周三有機會增強成熱帶低壓，周三、周四也不排除成颱，預估未來往西北西朝中南半島或海南島移動，對台灣天氣沒直接影響，但周四至周六會帶動低壓帶水氣稍往北抬。

陳伊秀指出，另外，在菲律賓東方海面也有些擾動，有模式有做出成颱訊號，但還不確定在什麼時間點；由於所處環境場不錯，要留意周日到下周二若有發展起來，會不會影響台灣天氣，還要再觀察。

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