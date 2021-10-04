恐生雙秋颱最快時間曝　可能影響國慶連假

▲菲律賓東邊到南海是大低壓帶，易有擾動發展。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（4日）表示，周三、周四之後，應該有1、2個以上颱風發展機會，雙十連節的天氣也會受到一些影響，要保持關注；下周開始也預期有東北風會南下，秋天的颱風相較於夏季來說，需要考慮的情境又增加東北風的變數。

彭啟明在臉書說，這幾天太平洋高壓位置在日本附近，台灣在高壓的下緣，顯著的偏穩定東風，各地晴朗炎熱，東半部因東風配合上地形，雲量較多，偶有局部陣雨；西半部位於背風面，大氣很穩定，污染物累積加上大氣光化反應，中南部空品略差一些。

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彭啟明指出，這周仍維持這類型態，持續偏東風，東半部及東北部降雨將逐步增多，西半部仍較為穩定；而要觀察的是位於南海到菲律賓東方海面，由於西南季風正延伸過來，典型季風槽正逐步建立中，周三、周四之後，應該有1、2個以上颱風發展機會，雙十連節的天氣也會受到一些影響，要保持關注。

▼氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周一當天熱帶系統動向。（圖／氣象局）



彭啟明分析，預計今天東半部的風勢及水氣開始就會逐步增強，會有局部的雨勢出現；西半部仍相當晴朗，靠山區有局部陣雨，仍要注意中南部午後的光化反應，從台中以南到高雄大氣很穩定，空氣品質容易轉差。

彭啟明表示，周三、周四開始，預期有些東風波動，伴隨水氣，東方海面較不穩定，東半部會更容易降雨，甚至東北部也容易有雨勢發展，中南部會有些午後陣雨發展，類似情形可能延續到連假期間。

彭啟明指出，至於南方的大低壓帶仍在發展當中，許多預測模式都跑出來，周四、五之後在南海及菲律賓東方海面都有颱風會發展；不過，目前這都是電腦模式裡面的颱風，現在都還是擾動，還不是熱帶性低氣壓，說什麼都還太早。

▼菲律賓東邊到南海是大低壓帶，易有擾動發展。（圖／氣象局）



彭啟明說，但以整個季風低壓的發展情境來看，這周三、周四之後到下周，會有一段期間颱風的好發期，西太平洋洋面會有幾個颱風將會發展起來，相當熱鬧，不見得會侵襲台灣。

彭啟明提到，但下周開始，也預期有東北風會南下，秋天的颱風相較於夏季來說，需要考慮的情境又增加東北風的變數，有時候颱風不來，但東北風配合水氣，有時候也會釀成東北部大雨；統計上10月有3.5個颱風生成，少於9月的5個颱風，颱風在這個月仍很頻繁發展，還是要提高警覺。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，菲律賓東邊到南海是大低壓帶，位於南海的擾動最快周二增強為熱帶低壓，成颱機率較高，預估路徑朝海南島和廣東移動；而在菲律賓東方也有些擾動，目前各家模式做出來的比較不一致，但也不排除成颱，還要再觀察。