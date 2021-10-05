「40多歲還沒打第一劑」政府遺忘了？　他嘆：疫苗系統被偷刪

▲許多民眾719前沒勾AZ，因此打不到疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

「完全被政府遺忘了？」一名網友抱怨，因為7月19日前沒勾到AZ的選項，儘管之後有修改與新增BNT疫苗，無奈至今仍不符合接種資格，就連身旁的40多歲同事半劑也都沒打，讓他心冷求問「「這個疫苗登記系統會不會出什麼問題啊？我們是不是被偷偷刪除了，很無奈又不知道要去哪反映。」

一名網友在PTT上以「現在真的還有一劑都沒打的人嗎」為標題表示，現在疫苗一直進來，真的還有人一劑都沒打到嗎？「是不是根本是反串啊？其實早就打到了，在那邊裝缺貨？」

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底下網友全炸鍋回應，「第一次沒勾AZ的，已經被遺忘了」、「很多南部親戚都不敢打」、「第一劑還不到6成，等於還有900多萬的人沒打到」、「很多本身有病的，都不想打」、「719政策真是個偉大的發明」、「有啊，非莫德納不打的長輩」、「不想打AZ和高端，怎麼了嗎」、「719後排殘劑打到！正常管道就是沒得打」。

對此，一名苦主回文感嘆，身邊好幾個同事也打不到疫苗，原因是後來改AZ跟加選BNT，「可是就完全被政府遺忘了，年紀40歲左右，怎麼想都會輪到，不知道為什麼完全沒有資格可以打？」

苦主也哀號求助，「這個疫苗登記系統會不會出什麼問題啊？我們是不是被偷偷刪除了，很無奈又不知道要去哪反映。」

▲網友怨，從事科技業才繳萬數十萬的稅，也打不到疫苗！（圖／翻攝自PTT）



本站曾報導《719前沒勾AZ ！26歲男崩潰「一劑都沒有」求問等嗎 網曝1解方有救》，針對AZ疫苗何時才會再開放7/19以後登記者的第一劑接種，莊人祥曾表示，視疫苗到貨情況，10月底有可能再開放接種第一劑AZ疫苗。

另外，針對堅持莫德納者，指揮官陳時中也提出解方，他建議可以選BNT疫苗，它和莫德納同樣屬於mRNA疫苗，有疫苗就先打。