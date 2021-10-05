補習班工作「沒打疫苗被停職」她哭問怎辦？　網教1招：一定打得到

▲原PO因為沒打疫苗被停職。（示意圖／非新聞當事人／記者崔至雲攝）



網搜小組／劉維榛報導

9月爆發的新北幼兒園群聚案，關係鏈中有33人染疫，所幸事件已穩定控制！然而一名女網友討拍，因當時群聚炸鍋，被補習班要求停職，希望她打完疫苗才回歸崗位，無奈原PO廢在家近1個月時間，根本等不到AZ、BNT與莫德納，一度打算要去打高端卻被班主任禁止，「我是不是該換工作了？」

一名女網友在《Dcard》表示，本身工作是連鎖補習班老師，因9月爆發幼兒園Delta群聚案，班主任擔心沒有打疫苗染疫較危險，因此先要求原PO停職，薪水部分照給1個月，希望等她打完疫苗才回來上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO補充表示，去補習班報到時，就已經無法造冊接種疫苗，「也不知道何時能造冊」，這段停職等待期間，原PO曾想去打高端疫苗，無奈班主任堅持直呼，「因為你接觸的是小朋友，必須要打AZ、BNT、莫德納！」

無奈原PO以上三種疫苗都不符合資格，就連去預約殘劑都等嘸，讓她崩潰不已，「我就想知道為何23-50歲都只開放一次連疫苗都沒得選？只能排高端...明明小孩跟年長者有些都是靠23-50的年輕人在照顧的吧，為何疫苗永遠輪不到，我是不是該換工作了？」

眼看已邁入10月，原PO彷彿成了無業遊民，卻又不甘心坐以待斃，「這個工作環境跟同事、小朋友我都很喜歡，但從9月初到現在都廢在家裡，突然覺得自己很沒用也很無語，完全不知道該怎麼辦？」

▲預約殘劑是目前唯一的解決方法！（示意圖／記者湯興漢攝）



文章曝光後，底下網友一致認為，積極預約殘劑是唯一解套，「AZ殘劑，看看要不要每間診所都打電話問看看加油」、「遠一點的診所也可問問看殘劑，之前有約診所是打電話通知隔天的殘劑，可以提前安排行程」、「去自己所在地的衛生局官網撈『疫苗合約醫療院所清冊』，電話一家一家打，沒可能連AZ都打不到，我幫很多家人朋友都預約到（新北、台北、桃園、台中、嘉義、高雄），趁接下來兩期都開打AZ，認真找一定有」。