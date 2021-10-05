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第10輪預約下午截止！BNT提前開打　1圖看懂4大疫苗換誰接種

▲台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第10輪疫苗今天下午截止預約。（圖／記者林悅翻攝）

記者許若茵／綜合報導

第10輪疫苗今天下午4點截止預約，本輪提供AZ、高端第二劑以及BNT第一劑供民眾施打，符合資格的民眾可以儘速上網預約，明天這輪疫苗就即將開打！→預約網址

▲▼1004各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

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▲▼各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

▲▼1004各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

BNT
指揮中心公布，第10輪加開3類人可預約施打BNT，包括9/29以前完成意願登記的18~63歲第九類對象、64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群。預約時間至今天下午4時截止；施打時程則是10/6至10/14，根據指揮中心最新統計，符合資格者約38萬人。

之後第11輪也將提供BNT疫苗第1劑接種，自10月11日開放符合資格對象預約，10月15日至21日施打。指揮中心指出，於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾，若為47歲以上民眾、22至12歲民眾或18歲以上第9類對象，可接種第1劑。

▲BNT加開3類對象。（圖／記者呂佳賢攝）

▲BNT加開3類對象。（圖／記者呂佳賢攝）

AZ
我國政府自購65.6萬劑AZ於9/30到貨，目前透過政府採購、COVAX平台配送以及各國捐贈，AZ總到貨數已突破千萬，達到1053萬劑。

指揮中心規劃，第10輪疫苗提供第二劑AZ給民眾接種，只要在7/22前符合已接種AZ疫苗第一劑的50歲至64歲民眾（符合資格且先前已經意願登記過）都可以施打。預約時間至今天下午4時止，預計10/6至10/14開放接種。至於65歲以上符合AZ第二劑接種資格民眾，將由地方政府造冊接種。

接著第11輪將提供AZ疫苗第2劑接種，自10月11日開放符合資格對象預約，10月15日至21日施打。可預約接種第2劑AZ疫苗有兩類對象，第1類為7月22日（含）前已接種AZ第1劑的55歲至18歲民眾；再者是7月30前已接種AZ第1劑的56歲以上民眾。

▲▼第十輪疫苗接種時間提早。（圖／指揮中心提供）

▲第十輪疫苗接種時間提早。（圖／指揮中心提供）

高端
第10輪可預約施打的疫苗也包含高端第二劑，符合資格者為9/8前接種第一劑民眾，指揮中心指出，預約時間至今天下午4時；施打時程則是10/6至10/14。不過，指揮中心也表示，無論第一劑或第二劑高端，只要符合施打資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約。

▲只要符合施打高端資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約。（圖／記者呂佳賢攝）

▲只要符合施打高端資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約。（圖／記者呂佳賢攝）

莫德納
莫德納近期一次到貨為9/17，指揮官陳時中透露，近期莫德納應該還有機會再到貨，屆時會再跟外界報告。目前可施打者為，若已在7/16前接種過第一劑且間隔滿10週以上的70歲以上長者或是60歲以上原住民，將由地方衛生局造冊施打。

指揮中心發言人莊人祥表示，最近將有莫德納疫苗到貨，下一波預計開放所有7月16日前接種第1劑莫德納疫苗者，可打第2劑。

▲陳時中透露，近期莫德納應該還有機會再到貨（圖／記者林名揚翻攝）

▲指揮中心透露近期莫德納應該還有機會再到貨。（圖／記者林名揚翻攝）

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