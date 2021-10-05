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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不捨陳時中遭批「劊子手」　管碧玲曝這原因讓致死率沒下降

▲▼管碧玲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年5月本土疫情爆發，導致8百多人染疫死亡，衛福部長陳時中頻頻被在野黨批為「劊子手」。對此，民進黨立委管碧玲4日透過臉書表示，台灣致死率沒有下降的原因，是因為確診者人數並不像國外一直擴大，而是控制得當，但對於新加坡、泰國、韓國、越南染疫致死率都比台灣低，這部分必須虛心檢討。

管碧玲說，陳時中因為800多位染疫死亡的生命，不斷被罵劊子手，但看世界一些國家，其致死率最高峰卻都高於台灣的最高峰5.23%，例如歐洲9.95%、加拿大8.55%、巴西6.99%、美國6.22%、日本5.4%、法國23.84%、比利時16.4%；從趨勢來看，高峰會過去，各國致死率會下降，但台灣的致死率為何沒有下降？因為分母，也就是確診者人數，台灣並不像國外一直擴大，而是控制得當。

管碧玲表示，對每一條生命的受害都非常不捨，每一條生命背後都是一個家庭的悲劇，政府應該盡全力防止任何一條生命的隕落，因此，雖然部長被罵劊子手十分不公平，但是，也看到也有一些亞洲國家致死率比台灣低，例如新加坡0.51%、泰國1.88%、韓國2.40%、越南3.34%，「這部分我們要虛心去學習、檢討，認真研究我們的醫療體系，是否有什麼需要我們加強？為了可以做到更周全的照護以降低致死率，還是有什麼其他的問題是我們可以更努力的？」

另對近期免疫橋接爭議，管碧玲以韓國SK Bioscience的疫苗免疫橋接跟台灣的高端做比較，她指出，數字顯示高端所做的測試跟韓國所做的測試其實是有過之而無不及。

管碧玲指出，SK Bioscience是韓國第三大財團，財力比高端大好幾倍，他們甚至在CEPI流行病預防創新聯盟（國際組織）裡拿到高達2億1千萬美元的補助款。若比較政府補助款，台灣補助高端1690萬美金，韓國補助SK大財團1400萬美金，台灣只比他們多補助7400萬台幣，SK是韓國第三大財團，旗下半導體的DRam全球市佔率只低於Samsung！韓國這種大財團若在台灣，相信反對黨是不會同意補助他們的。

管碧玲稱，因此從台灣跟韓國政府大力補助我們就知道，發展國產疫苗不是圖利、不是炒股，而是國安戰略，政府補助是必要的。

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