女店員遭挖眼　潘孟安FB發這文遭灌爆「還五星級笑死」

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣高樹鄉一名潘姓超商女店員遭挖眼案震驚社會，縣長潘孟安的臉書第一時間遭灌爆。未料，潘4日發文提及「屏東寵物公園」完工，又被大批憤怒網友狂酸，「還五星首長、笑死」、「狗比屏東人的眼睛重要？」、「可悲啊，人不如狗。」

潘孟安4日晚間發文說，毛爸毛媽看過來！屏東寵物公園2.0完工，10/9起開放毛小孩同樂！4日是「世界動物日」，屏東愛護毛小孩，2017年就在高屏大橋下河濱公園旁打造寵物公園；今年再次進行擴充，面積、設備都多一倍，更增加遮陽棚、沖洗空間等，加倍寵愛毛孩們！雙十連假重新開放，歡迎各位毛爸毛媽們帶著毛小孩來玩。

對此，許多網友留言，「屏東社會安全網破很大洞」、「一個人不如一條狗」、「還5星級！笑死」、「還是暫時別發文，想好挖眼案的相關對策都處理好了，再發這種廢文吧。」

▼潘姓女店員遭思覺失調症患者楊姓男子挖眼攻擊，震驚社會。（圖／翻攝爆料公社）



潘孟安在事發後第一時間，曾發文說因社會安全網的漏失，發生精神疾病患者攻擊超商店員的事件，他們感到十分遺憾；該嫌犯具有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，最重要的是經過醫師的專業評估。

潘孟安指出，這次事件是個嚴重的教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已經要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理；此外，針對社會安全網的補強，他們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神疾病患者不再成為社區的隱形危機。

潘姓女店員遭思覺失調症患者楊姓男子挖眼攻擊，造成雙眼嚴重受傷，鼻樑斷裂，由於潘家收入有限，且面臨未來龐大的復健與生活費用。宅神朱學恒因發動好友捐款10萬元，並批評縣府社會處作為消極。對此，社會處長劉美淑表示，案發後，縣府積極介入並關心，但礙於法令規定，不能公開為潘女募款。

▼女店員完成2次手術，目前仍處恢復期。（圖／莊全成提供）



▼潘孟安曾對屏東發生此事道歉。（圖／記者陳崑福翻攝）



▼網友狂酸潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

