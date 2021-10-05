　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女店員遭挖眼　潘孟安FB發這文遭灌爆「還五星級笑死」

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣高樹鄉一名潘姓超商女店員遭挖眼案震驚社會，縣長潘孟安的臉書第一時間遭灌爆。未料，潘4日發文提及「屏東寵物公園」完工，又被大批憤怒網友狂酸，「還五星首長、笑死」、「狗比屏東人的眼睛重要？」、「可悲啊，人不如狗。」

潘孟安4日晚間發文說，毛爸毛媽看過來！屏東寵物公園2.0完工，10/9起開放毛小孩同樂！4日是「世界動物日」，屏東愛護毛小孩，2017年就在高屏大橋下河濱公園旁打造寵物公園；今年再次進行擴充，面積、設備都多一倍，更增加遮陽棚、沖洗空間等，加倍寵愛毛孩們！雙十連假重新開放，歡迎各位毛爸毛媽們帶著毛小孩來玩。

對此，許多網友留言，「屏東社會安全網破很大洞」、「一個人不如一條狗」、「還5星級！笑死」、「還是暫時別發文，想好挖眼案的相關對策都處理好了，再發這種廢文吧。」

▼潘姓女店員遭思覺失調症患者楊姓男子挖眼攻擊，震驚社會。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

潘孟安在事發後第一時間，曾發文說因社會安全網的漏失，發生精神疾病患者攻擊超商店員的事件，他們感到十分遺憾；該嫌犯具有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，最重要的是經過醫師的專業評估。

潘孟安指出，這次事件是個嚴重的教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已經要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理；此外，針對社會安全網的補強，他們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神疾病患者不再成為社區的隱形危機。

潘姓女店員遭思覺失調症患者楊姓男子挖眼攻擊，造成雙眼嚴重受傷，鼻樑斷裂，由於潘家收入有限，且面臨未來龐大的復健與生活費用。宅神朱學恒因發動好友捐款10萬元，並批評縣府社會處作為消極。對此，社會處長劉美淑表示，案發後，縣府積極介入並關心，但礙於法令規定，不能公開為潘女募款。

▼女店員完成2次手術，目前仍處恢復期。（圖／莊全成提供）

▲▼潘女首度露面受訪。（圖／莊全成提供）

▼潘孟安曾對屏東發生此事道歉。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲縣長潘孟安對超商遭暴力攻擊致歉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼網友狂酸潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

潘孟安臉書遭灌爆。（圖／翻攝潘孟安臉書）

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
第10輪預約下午截止！BNT提前開打　1圖看懂4大疫苗換誰接
兒月薪5萬…徐乃麟「送千萬豪宅催婚」知情者爆內幕！1原則擁7
Toyz因「格差婚」販毒：戶頭無資金　辣女友1句話露餡疑早知
臉書疑重要數據遭刪影像曝！　專家指「史詩級人為疏失」可能性大
3分鐘動畫看完《魷魚遊戲》　神還原6場景笑炸千萬人
不甩年薪3000萬老公！　寂寞人妻偷吃月入3萬「負債窮小王」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國慶全兵力操演47軍機、最巨國旗登場　柯文哲也現身總統府前觀賞

不捨陳時中遭批「劊子手」　管碧玲曝這原因讓致死率沒下降

快訊／國民黨團佔領官員席「繼續戰鬥中」　民進黨團甲動備戰

女店員遭挖眼　潘孟安FB發這文遭灌爆「還五星級笑死」

朱立倫培養青年！　凌濤成為國民黨史上最年輕發言人

新北加倍券超商也適用　侯友宜推數位支付享10%回饋

快訊／中共軍機56架擾台「破單日最高紀錄」　今晚又來4架

阮昭雄交棒趙怡翔　蔡英文得知第一時間態度曝光

52架次共機擾台再創紀錄！陸委會：製造兩岸緊張的罪魁禍首

徐巧芯突然退出「黨內群組」　傳不滿朱立倫人事布局

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

國慶全兵力操演47軍機、最巨國旗登場　柯文哲也現身總統府前觀賞

不捨陳時中遭批「劊子手」　管碧玲曝這原因讓致死率沒下降

快訊／國民黨團佔領官員席「繼續戰鬥中」　民進黨團甲動備戰

女店員遭挖眼　潘孟安FB發這文遭灌爆「還五星級笑死」

朱立倫培養青年！　凌濤成為國民黨史上最年輕發言人

新北加倍券超商也適用　侯友宜推數位支付享10%回饋

快訊／中共軍機56架擾台「破單日最高紀錄」　今晚又來4架

阮昭雄交棒趙怡翔　蔡英文得知第一時間態度曝光

52架次共機擾台再創紀錄！陸委會：製造兩岸緊張的罪魁禍首

徐巧芯突然退出「黨內群組」　傳不滿朱立倫人事布局

國慶全兵力操演47軍機、最巨國旗登場　柯文哲也現身總統府前觀賞

不捨陳時中遭批「劊子手」　管碧玲曝這原因讓致死率沒下降

臉書大當機7小時　祖克柏身家蒸發近1700億元

「我都是被逼的、對我哪裡不爽」掛嘴邊　4種口頭禪專家認證玻璃心

全台搶跟「007」說再見！導演曝下屆龐德已有人選？

「古著」的帥感無法抗拒！快去全台「3家好店」挖寶

瘋電影／蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件

Toyz藥腳被抓「安家費超低」　匯款明細曝光

連假恐有「圓規」颱風誕生　「獅子山」最快明先生成

「我們不可能恢復疫情前生活」　醫曝完全解封2恐怖數字

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

即／中共軍機56架擾台「破單日最高紀錄」

徐巧芯突退出黨內群組　傳不滿朱立倫人事布局

阮昭雄交棒趙怡翔　蔡英文得知第一時間態度曝光

館長19字表態力挺陳柏惟　館粉意見不同調

女店員遭挖眼！潘孟安FB發這文　遭灌爆狂酸

52架次共機擾台！陸委會：兩岸緊張的罪魁禍首

新北加倍券超商也適用　侯友宜推數位支付享10%回饋

第10輪AZ預約秒殺　北市再釋3萬劑

「藍營鼓吹仇恨罷免3Q」　民進黨：積極澄清謠言、支持認真的立委

朱立倫培養青年！　凌濤成為國民黨史上最年輕發言人

再破單日紀錄！52架次共機今擾台

F-16掛彈升空、防空飛彈追監畫面曝　空軍嗆：怎能讓敵機飛在頭上

快訊／跟進中央取消餐飲隔板、間距1.5公尺？　新北：遵照指引

禾馨2診所替四叉貓驗抗體　北市共罰10萬

更多熱門

相關新聞

「挖眼案洗起來！」PTT洗板　鄉民接力1件事

「挖眼案洗起來！」PTT洗板　鄉民接力1件事

屏東縣高樹鄉超商女店員遭挖眼案震驚社會，不過隨著事件已經發生一陣子，外界關注度也減弱不少。PTT鄉民自昨（3）日起，就開始瘋狂洗版，呼籲大家不要只關心娛樂八卦，不讓這件事石沉大海才更為重要；除此之外，也有不少熱心鄉民捐款，希望能拋磚引玉，幫助超商女店員。

屏東五倍券再加碼　推8萬8888份屏東券

屏東五倍券再加碼　推8萬8888份屏東券

挖眼男太恐怖　潘孟安道歉：請醫院採長期收治

挖眼男太恐怖　潘孟安道歉：請醫院採長期收治

一張5倍券+發票　屏東讓你抽百萬車

一張5倍券+發票　屏東讓你抽百萬車

《斯卡羅》唯一實體見面會　感念查馬克

《斯卡羅》唯一實體見面會　感念查馬克

關鍵字：

潘孟安屏東縣

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

21歲正妹自撞翻車困駕駛座　男友急衝現場護花

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

「中國娃娃」40歲長這樣！貝兒生2寶身材辣翻

騎車撞牙叉2男斷頸亡　目擊者驚：皮肉還黏地上

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面