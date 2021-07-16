打卡新景點！　中原生態埤塘公園「一葉方舟」意涵曝

▲中原生態埤塘公園「一葉方舟」成打卡新景點。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

綠意盎然、生態豐富的公園，於人口密集的都市，被喻為「都市之肺」，受民眾歡迎；桃園市政府將滯洪池結合防洪、景觀，打造成「中原生態埤塘公園」，甫增設裝置藝術「一葉方舟」，已成民眾打卡新景點。水務局長劉振宇表示，「一葉方舟」象徵「現在的人類面對極端多變的氣候，顯得渺小，就像螞蟻一樣，突遇湍流緊抓葉片。

▲中原生態埤塘公園▼「一葉方舟」成打卡新景點。（圖／水務局提供）

劉振宇局長表示，為改善大牛欄分渠在中壢區環中東路及中原大學至中壢工業區一帶，逢豪雨或颱風期間常有積淹水現象，水務局向營建署爭取3.1億元用地費及1億元工程費，辦理「桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程」，並於2019年完成，除保護周邊約3,200人口外，更保護下游6千億年產值的中壢工業區避免淹水之虞。

除了滯洪池體，在市長鄭文燦指示下，水務局也將滯洪池結合防洪、景觀，打造成「中原生態埤塘公園」，並設置了環湖步道及景觀平台，日前並在景觀平台旁綠地，增設名為「一葉方舟」裝置藝術，已成市民朋友的打卡新景點。「一葉方舟」的裝置藝術，象徵「現在的人類面對極端多變的氣候，顯得渺小，就像螞蟻一樣，中原生態埤塘滯洪池象徵於湍流上的一片葉，讓螞蟻緊緊抓住生命的希望，滯洪池隔絕了災害，讓落下的豪雨留為甘霖…」。

▶挑戰最低價！Jo Malone蠟燭2099元 你最愛的5款經典香味通通有