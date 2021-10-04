恆大證實「將有收購案」　子公司股價「由黑翻紅大漲29%」

▲恆大物業證實將有收購。（圖／翻攝港交所）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國恆大、恆大物業4日在港股無預警停牌，傳出將被廣州地產商合生創展收購。恆大物業下午證實，公司將刊發一份根據香港「公司收購及合併守則」而作出及構成「內幕消息」及可能「全面要約本公司股份」的公告。

陸媒《財聯社》上午報導，據知情人士透露，同日也在港股停牌的地產商合生創展，擬收購恆大物業約51%股份，獲恆大物業控股權，合生創展給恆大物業估值超400億港元（約1430億元新台幣）。

消息流傳了一上午後，中國恆大終於在中午12時發出公告，稱公司股份已於港交所短暫停止買賣，有待公司刊發一份載有「內幕消息」的主要交易公告。

▼恆大深陷債務危機，收購有望解開此一困局。（圖／CFP）



恒大物業也隨後發出公告，稱公司股份已於港交所短暫停止買賣，有待公司刊發一份根據香港「公司收購及合併守則」而作出及構成「內幕消息」及可能「全面要約本公司股份」的公告。

雖然收購案的細節還有待買賣雙方出面說明，但恆大系其餘未停牌的股票4日股價明顯受到消息激勵，恆大汽車股價從一度重挫8%，快速拉升至翻紅，終場上漲29.14%，報3.9港元；恆騰網路也從一度重挫6%，拉升至上漲9.524%，報2.53港元。

根據公開資料，合生創展集團有限公司（合生創展），於1992年進軍房地產業，1998年在香港聯交所主板上市，是致力發展住宅地產、商業地產、酒店地產、旅遊度假產業和物業管理產業等泛地產事業的大型綜合性企業集團。

▼合生創展與恆大同日停牌，公告將收購另一間公司的股份。（圖／翻攝港交所）

