　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

恆大證實「將有收購案」　子公司股價「由黑翻紅大漲29%」

▲▼恆大證實「將有收購案」　子公司股價「由黑翻紅大漲29%」。（圖／翻攝港交所）

▲恆大物業證實將有收購。（圖／翻攝港交所）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國恆大、恆大物業4日在港股無預警停牌，傳出將被廣州地產商合生創展收購。恆大物業下午證實，公司將刊發一份根據香港「公司收購及合併守則」而作出及構成「內幕消息」及可能「全面要約本公司股份」的公告。

陸媒《財聯社》上午報導，據知情人士透露，同日也在港股停牌的地產商合生創展，擬收購恆大物業約51%股份，獲恆大物業控股權，合生創展給恆大物業估值超400億港元（約1430億元新台幣）。

消息流傳了一上午後，中國恆大終於在中午12時發出公告，稱公司股份已於港交所短暫停止買賣，有待公司刊發一份載有「內幕消息」的主要交易公告。

▼恆大深陷債務危機，收購有望解開此一困局。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

恒大物業也隨後發出公告，稱公司股份已於港交所短暫停止買賣，有待公司刊發一份根據香港「公司收購及合併守則」而作出及構成「內幕消息」及可能「全面要約本公司股份」的公告。

雖然收購案的細節還有待買賣雙方出面說明，但恆大系其餘未停牌的股票4日股價明顯受到消息激勵，恆大汽車股價從一度重挫8%，快速拉升至翻紅，終場上漲29.14%，報3.9港元；恆騰網路也從一度重挫6%，拉升至上漲9.524%，報2.53港元。

根據公開資料，合生創展集團有限公司（合生創展），於1992年進軍房地產業，1998年在香港聯交所主板上市，是致力發展住宅地產、商業地產、酒店地產、旅遊度假產業和物業管理產業等泛地產事業的大型綜合性企業集團。

▼合生創展與恆大同日停牌，公告將收購另一間公司的股份。（圖／翻攝港交所）

▲▼傳合生創展擬收購恆大物業51%股份。（圖／翻攝港交所）

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
五倍券「數位改紙本」資格曝光　網怒：是在耍人？
騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊者驚喊：皮肉還黏地上
醫生娘仙山墜谷「死因出爐」　夫淚崩見亡妻
麥當勞APP買1送1出包　業者急送補償方案
澎恰恰台版《魷魚》電話真能打通！　苦主急喊：母湯卡啊
快訊／諾貝爾生醫獎出爐　美國2學者共獲殊榮
剛離開婆家…老公上車猴急脫光！　她急護胸結局神反轉
快訊／國1小客車猛撞護欄　車流紫爆回堵6km

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

恆大證實「將有收購案」　子公司股價「由黑翻紅大漲29%」

澳門突爆1例確診「感染源不明」　今晚9時啟動第3次全民普篩

浙江購哈薩克煤礦解「燃煤」之急　首批13.6萬噸棄陸路走海運到港

全球最大液化天然氣船隊首批訂單揭曉　陸企獲4艘215億大單

女買按摩槍莫名被羞辱　色快遞員在盒子亂留言：再買就賞你巴掌

限電將成常態？　陸專家：更嚴重缺電將在5年內頻繁出現

陸載人太空船手寫註解「真實飛回來的！」　網笑：像路邊賣西瓜的

超正人妻「火車上遭強吻」老公就在旁邊　色男情不自禁：太漂亮了

多國洽購新冠口服藥　港專家：非「靈丹妙藥」尚須審慎評估

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

鍾欣凌「領獎脫束褲」強調：有內褲！　許傑輝1分擦肩視帝..要「查出誰跑票」XD

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

恆大證實「將有收購案」　子公司股價「由黑翻紅大漲29%」

澳門突爆1例確診「感染源不明」　今晚9時啟動第3次全民普篩

浙江購哈薩克煤礦解「燃煤」之急　首批13.6萬噸棄陸路走海運到港

全球最大液化天然氣船隊首批訂單揭曉　陸企獲4艘215億大單

女買按摩槍莫名被羞辱　色快遞員在盒子亂留言：再買就賞你巴掌

限電將成常態？　陸專家：更嚴重缺電將在5年內頻繁出現

陸載人太空船手寫註解「真實飛回來的！」　網笑：像路邊賣西瓜的

超正人妻「火車上遭強吻」老公就在旁邊　色男情不自禁：太漂亮了

多國洽購新冠口服藥　港專家：非「靈丹妙藥」尚須審慎評估

嗨玩跳跳床！他炫技「後空翻」下秒摔斷脖　孩童全程驚恐目睹

《天橋》花2億拍攝「8成動畫」卻來自大陸？　公視長文揭真相

恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

黃金蟒探頭求摸摸「體型比手臂粗」　媽笑：多大都是小可愛

邱鋒澤舉辦「五堅情淘汰賽」　他一聽「自退團」：當最後一次演出

酒吧廁所性侵女同袍！憲指部士官督導長辯「她眼神有意」遭汰除

跳水天菜自爆奧運前染疫！康復9個月仍有症狀：像被蒸汽壓路機碾過

台北電影獎大咖雲集！邱澤攜吳慷仁同台揭獎　林心如、Ella都來了

8生肖快買彩券！　威力彩、今彩539今晚開獎　

iPhone全球賣出20億支！2張表看歷年「狂漲」售價　比三星更保值

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

億萬富翁接愛女回家…遭90噸打樁機砸爛雙亡

電動車塞車不敢開空調　「還是油車好」網戰翻

超正人妻火車上遭強吻！色男情不自禁：太漂亮了

女腹痛自己吃止痛藥…「七孔大爆血」進加護

恆大、恆大物業開市前停牌　2.6億美元票據今到期

恆大停牌原因曝！傳合生創展同意收購

恆大停牌　港股開低下殺一度重挫600點

iPhone 13超缺　鄭州富士康員工十一罕見休5天

陸載人太空船手寫註解「真實飛回來的！」 網笑：像路邊賣西瓜的

台茶工藝獨創「信陽烏龍」

上海時隔30天再現台灣輸入確診病例 9／30抵達隔離期間驗出

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

榮耀一天開300家店　擠下小米市占躍大陸前三強

更多熱門

相關新聞

恆大停牌原因曝！傳合生創展同意收購

恆大停牌原因曝！傳合生創展同意收購

中國恆大、恆大物業今日（4日）無預警在港股停牌，但未透露暫停交易原因。據陸、港媒體報導，有消息指出，恆大停牌的原因可能是即將被收購，收購方為另一家同日停牌的房地產企業「合生創展」。

恆大停牌　港股開低下殺一度重挫600點

恆大停牌　港股開低下殺一度重挫600點

恆大、恆大物業開市前停牌　2.6億美元票據今到期

恆大、恆大物業開市前停牌　2.6億美元票據今到期

謝金河嘆「恆大已死」！　曝房地產泡沫下一棒是它們

謝金河嘆「恆大已死」！　曝房地產泡沫下一棒是它們

恆大集團公告「恆大財富完成首期10%兌付」 款項已進投資人帳戶

恆大集團公告「恆大財富完成首期10%兌付」 款項已進投資人帳戶

關鍵字：

恆大恆大物業收購合生創展

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面