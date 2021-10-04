恆大、恆大物業「開市前停牌」原因不明　2.6億美元票據今到期

▲恆大集團財務風暴延燒。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國恆大、恆大物業分別公布，於上午9時正起短暫停止買賣。因此，與該公司有關的所有結構性產品也同時短暫停止買賣。此外，恆大汽車、恒騰暫續交易，未見停牌顯示。

恆大集團本周將面臨新的債務考驗，該公司參與擔保的一筆2.6億美元（約新台幣72億元）債券到期，須在4日償還，引發市場憂心恆大其他債券可能出現交叉違約。

恆大已未按期支付某些款項給銀行、供應商和境內理財產品投資人，且沒有跡象表明該公司最近已償付兩筆美元債的利息。

據彭博資訊報導，恆大集團旗下恆大地產的合資企業Jumbo Fortune Enterprises，所發行的2.6億美元債券3日到期，恆大集團為擔保人之一，由於到期日恰逢周日 ，因此實際償付日順延至4日。

由於這筆債券沒有寬限期，若未能償還本金可能構成違約，但若未能償債市因行政或技術失誤所造成，則有五個工作天時間能還債。這類擔保債券的細節鮮為人知，因為無法取得公開籌資文件，交易又未列在公開文件上。

分析師指出，若Jumbo Fortune未能償債，可能會引發恆大其他債券交叉違約風險，因為若這些債券持有人數量到達一定門檻，理論上就能要求託管人宣告正式違約，也可能會促使其他美元債的持有人跟進。分析師說，恆大可能有更多類似證券，「若持有人不說，沒有人知道這些債務的存在」。

彭博引述債券發行文件指出，恆大的一些美元債券有加速償付條款，即欠款達到2,000萬美元就會構成違約事件，在債券被正式宣告違約後，債權人才能採取法律行動。

據了解，恆大在9月23日已如期支付境內公司債「20恆大04」2.32億元人民幣的利息，但對於另一筆，也於同日到期的美元債券8,350萬美元利息卻保持沉默，另一筆4,750萬美元的美元債券付息於9月29日到期，和未付息債券的30天違約期限，市場質疑恆大能否阻止潛在的風險外溢。

北京安邦智庫報告稱，恆大負債涉及超過128家銀行與121家非銀行機構，數千個開發項目影響大陸380萬人就業、數百萬購房者和產業鏈利益，倒閉將重創金融穩定。恆大財報顯示，截至6月底，負債總額人民幣1.9兆元，是全球上市房企之冠。

