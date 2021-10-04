國慶大會禮賓人員服裝曝光！　衣服、鞋子設計全是MIT

▲雙十國慶禮賓人員最新服裝曝光。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

雙十國慶將至，會場禮賓人員服裝也在4日正式亮相。文化總會今年邀請倫敦時裝周發表作品的知名旅英服裝設計詹朴與其品牌APUJAN，打造不同於以往的服裝，以不同類型的紅色交疊而成這次的禮賓人員制服，並少見地採用數位印花的方式呈現，而鞋技中心則引介阿瘦皮鞋與日安女鞋聯手打造禮賓鞋，不僅具備典雅精緻的外型，更注重透氣及舒適等機能。

文化總會4日舉辦110年國慶禮賓人員服裝設計說明會，由銘傳大學「親善服務隊」參與今年國慶禮賓工作的同學著裝出場，設計師詹朴也親自出席說明設計理念；鞋類暨運動休閒科技研發中心經理余珮瑩及副理彭思穎、阿瘦鞋業副理林群嶺及林然浩、日安鞋業執行長林珊如及設計師許孝風、趙文莅、翁靖雅等人應邀出席。

詹朴表示，這次服裝不同於以往傳統禮賓服裝的設計，比起過往傳統的正紅色，運用了不同類型的紅色交疊而成，也少見地採用數位印花的方式呈現；在款式上，希望能讓禮賓人員有更大的活動空間，營造出更自由奔放的形式，也許活潑一些、輕鬆一些，但同樣對正式的節慶帶有尊重；也運用印花上的主題元素，包括枯木與星星等，說著那些時間的流逝以及時間累積而成帶給我們的種種。

▼雙十國慶禮賓人員最新服裝曝光。（圖／文化總會提供）



詹朴說，很榮幸也很開心收到邀約，作為時裝品牌，總是在做著織品的實驗、款型的變化，想著不同職人需要的服裝、不同場合需要的服裝，而每一次跟不同的職人合作 都會透過服裝去更了解他們的工作內容，以及他們所投入與代表的，而我們只是整個大型活動中的其中一個元素，但希望這些元素跟元素、人跟人，最後會一起組成他們所賦予的意義。

阿瘦皮鞋董事長羅榮岳則表示，很榮幸能夠贊助今年國慶大典的禮賓鞋，身為台灣本土鞋業的領導品牌，阿瘦始終堅持根留台灣，至今仍有97%鞋款在台灣生產製作，而阿瘦的手工訂製鞋能做出品味與口碑，除了用料講究，重視「一針一線、實實在在」的工藝理念也是非常重要的一環，由衷感謝籌委會與台灣消費者的肯定，將不斷創新努力，戮力使台灣製鞋工藝躍上國際。

日安女鞋執行長林珊如表示，這次國慶能參與禮賓鞋贊助，感到非常的雀躍與感動，品牌自2007年創立以來如今能與國同慶是BONJOUR無上的榮幸，此款穩足跟鞋是與有著精湛製鞋手藝的台灣職人們所攜手打造的作品，期盼它能讓禮賓人員在接待貴賓的同時也能感到舒適與自在，在不費力的情況下，每一步都能踏出漂亮且自信的優雅體態，為國慶佳節構出最美的畫面。

身為國慶籌委會成員的文化總會，則由副秘李厚慶代表出席，他表示，每年的國慶典禮除了固定的儀式，也希望透過導入設計理念，向國人傳達能夠代表這一年度的精神；今年台灣歷經奧運代表隊大放異彩、以及防疫警戒期到疫情趨穩的過程，台灣面對挑戰，進而堅強並與國際互助交流，也呼應了今年國慶「民主大聯盟‧世界加好友」的主題。

▲▼雙十國慶禮賓人員最新服裝曝光。（圖／文化總會提供）