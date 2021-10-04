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全國打詐逮1651人扣財產上億　警政署長：打詐就是掃黑

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下，視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，詐騙集團架設網站，搭配疫情宅經濟趨勢，發送飆股假投資等詐騙簡訊，嚴重侵害民眾財產。台灣高檢署指揮各地檢署、警政署動員全國警共同執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，共計查獲詐欺集團339件、犯嫌1651人（其中含黑幫成分者14人）、法院羈押191人，查扣不法所得現金新台幣7104萬贓款、扣押房屋、土地各1筆、各式豪華汽車19輛（價值高達4626萬餘元）。

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全國警同步打詐專案、刑事局會同全國警方執行逮捕超過1600名詐欺犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析收網案件，其中假投資詐騙集團多達127件、犯嫌879人、到案後法院羈押132人、查扣這些犯罪集團不法所得5687萬、警方偵辦這些投資型詐騙吸金集團，查獲包含知名黑幫竹聯幫孝堂、地堂、長堂、仁堂明仁會、天道盟太陽會、正義會及地方角頭等幫派核心幹部涉入經營，警方希望這波行動能斬斷部分黑幫金流。

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全國警同步打詐專案、刑事局會同全國警方執行逮捕超過1600名詐欺犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局從今年7月起發現，假投資詐欺案件數及財損金額趨增，立即通過全國警察單位進行電視網路宣導，跨部會連繫金管會證券期貨局、銀行局、NCC等部會，強化分層分眾宣導及各項防制作為、全台警方具體偵查成果如下：

形事局偵七大隊破獲以陳男為首經營假投資外匯平台「Glenber」網站，刑事局8月底至9月會同北市警局，持搜索票、拘票拘提19人到案，另通知3人到案說明，查扣贓款315萬元、手機28支、筆電3台、存摺33本、武士刀等贓證物。

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全國警同步打詐專案、刑事局會同全國警方執行逮捕超過1600名詐欺犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

屏東警分局與刑事局南部打擊犯罪中心共組專案小組，在台中市某商辦大樓破獲范嫌等9人經營轉帳水房，統計該集團施行詐騙金額高達1700萬元。警方收網後對主嫌名下8帳戶、土地、房屋不動產聲請扣押裁定，初步扣得約818萬元；另查扣筆記型電腦2台、手機17支、行動硬碟3個、點鈔機1台、紙本資料、現金6萬元、SIM卡等贓證物。

刑事局電針大隊與竹市警一分局查獲，以張姓主嫌為首的假交友詐騙集團、歹徒利用交友軟體找尋被害人，取得信任誘騙被害人加入假投資網站，詐騙初期製造被害人獲利假象，致被害人誤信可賺錢，後續即以投資方式錯誤、網路延遲等方式，騙取被害人匯款，警方9月29日持新北地院搜索票，在蘆洲區拘捕張嫌等7人到案，查扣犯罪電腦共4台、手機32支、隨身碟及雲端硬碟資料等贓證物。

警政署長陳家欽4日上午赴刑事局主持專案執行成果記者會，他指出，目前台灣詐欺犯罪，現今新趨勢包含：投資詐騙案增加，被害人財損金額暴增；歹徒已使用境外機房、運用區塊練虛擬貨幣洗錢、增加檢警偵辦難度；另外黑幫重點犯罪趨勢轉向詐欺犯罪，這次行動查獲前述幫派核心幹部涉入，顯示電信詐騙已經成黑道幫派主要不法金源，「打詐就是掃黑」，希望全民支持警察持續打詐，維護社會治安。

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