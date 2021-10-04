全國打詐逮1651人扣財產上億　警政署長：打詐就是掃黑

▲警政署長陳家欽在刑事局長黃嘉祿陪同下，視察全國警同步打詐專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，詐騙集團架設網站，搭配疫情宅經濟趨勢，發送飆股假投資等詐騙簡訊，嚴重侵害民眾財產。台灣高檢署指揮各地檢署、警政署動員全國警共同執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，共計查獲詐欺集團339件、犯嫌1651人（其中含黑幫成分者14人）、法院羈押191人，查扣不法所得現金新台幣7104萬贓款、扣押房屋、土地各1筆、各式豪華汽車19輛（價值高達4626萬餘元）。

▲全國警同步打詐專案、刑事局會同全國警方執行逮捕超過1600名詐欺犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析收網案件，其中假投資詐騙集團多達127件、犯嫌879人、到案後法院羈押132人、查扣這些犯罪集團不法所得5687萬、警方偵辦這些投資型詐騙吸金集團，查獲包含知名黑幫竹聯幫孝堂、地堂、長堂、仁堂明仁會、天道盟太陽會、正義會及地方角頭等幫派核心幹部涉入經營，警方希望這波行動能斬斷部分黑幫金流。

▲全國警同步打詐專案、刑事局會同全國警方執行逮捕超過1600名詐欺犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局從今年7月起發現，假投資詐欺案件數及財損金額趨增，立即通過全國警察單位進行電視網路宣導，跨部會連繫金管會證券期貨局、銀行局、NCC等部會，強化分層分眾宣導及各項防制作為、全台警方具體偵查成果如下：

形事局偵七大隊破獲以陳男為首經營假投資外匯平台「Glenber」網站，刑事局8月底至9月會同北市警局，持搜索票、拘票拘提19人到案，另通知3人到案說明，查扣贓款315萬元、手機28支、筆電3台、存摺33本、武士刀等贓證物。

▲全國警同步打詐專案、刑事局會同全國警方執行逮捕超過1600名詐欺犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

屏東警分局與刑事局南部打擊犯罪中心共組專案小組，在台中市某商辦大樓破獲范嫌等9人經營轉帳水房，統計該集團施行詐騙金額高達1700萬元。警方收網後對主嫌名下8帳戶、土地、房屋不動產聲請扣押裁定，初步扣得約818萬元；另查扣筆記型電腦2台、手機17支、行動硬碟3個、點鈔機1台、紙本資料、現金6萬元、SIM卡等贓證物。

刑事局電針大隊與竹市警一分局查獲，以張姓主嫌為首的假交友詐騙集團、歹徒利用交友軟體找尋被害人，取得信任誘騙被害人加入假投資網站，詐騙初期製造被害人獲利假象，致被害人誤信可賺錢，後續即以投資方式錯誤、網路延遲等方式，騙取被害人匯款，警方9月29日持新北地院搜索票，在蘆洲區拘捕張嫌等7人到案，查扣犯罪電腦共4台、手機32支、隨身碟及雲端硬碟資料等贓證物。

警政署長陳家欽4日上午赴刑事局主持專案執行成果記者會，他指出，目前台灣詐欺犯罪，現今新趨勢包含：投資詐騙案增加，被害人財損金額暴增；歹徒已使用境外機房、運用區塊練虛擬貨幣洗錢、增加檢警偵辦難度；另外黑幫重點犯罪趨勢轉向詐欺犯罪，這次行動查獲前述幫派核心幹部涉入，顯示電信詐騙已經成黑道幫派主要不法金源，「打詐就是掃黑」，希望全民支持警察持續打詐，維護社會治安。

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