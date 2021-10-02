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17黑客快閃行動！發2銀行「釣魚簡訊」　6天捲千萬：彼此不認識

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲民眾報案，近日接連收到「國泰世華網路銀行」簡訊，內容顯示帳號異常要對方輸入帳號密碼，最後民眾戶頭存款全被用領，估計有2家銀行，61名民眾上當，估計損失上千萬，警方也在9月27日逮捕設計相關釣魚簡訊的嫌犯17人，才發現原來是主嫌「網路號召」的臨時犯罪集團。

警方調查，33歲的莊姓主嫌在網路號召17人組「臨時犯罪集團」，從2021年開始冒用「國泰世華網銀」的釣魚簡訊，內容寫道「【國泰世華】您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」。

▲▼莊嫌假冒2家網路銀行簡訊，附帶釣魚網站騙取被害人輸入銀行帳號密碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲莊嫌假冒2家網路銀行簡訊，附帶釣魚網站騙取被害人輸入銀行帳號密碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

有被害人一時沒注意登入假網銀頁面，並輸入網路銀行帳號以及密碼，莊嫌等人取得資料後隨即將被害人銀行帳戶轉至人頭帳戶，被害人帳戶瞬間被清空，莊嫌等人等錢到手後，再將錢送入水房進行洗錢作業。

警方指出，從2021年1月27日至29日，國泰世華銀行客戶被害26人，損失671萬，2月份台新銀行客戶被害35人損失409萬，2起案件共計61人被害，損失金額達1080萬元。

▲▼莊嫌假冒2家網路銀行簡訊，附帶釣魚網站騙取被害人輸入銀行帳號密碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲莊嫌等人騙到密碼後，隨即將被害人的帳戶存款轉至人頭帳戶，最後再利用水房洗錢分贓。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方經過數月調查，最後鎖定莊姓嫌犯等17人涉案，最後前往台中逮人，並起獲手機、電腦、分享器、存摺以及提款卡、對帳表、現金50萬元，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌將莊嫌等人送辦。

警方指出，莊姓主嫌私立大學資訊相關科系畢業，在網路號召有同樣背景的17名嫌犯，並且組成犯罪集團，從製作假網站以及釣魚簡訊，並隨機發送給不特定人士。

▲▼莊嫌假冒2家網路銀行簡訊，附帶釣魚網站騙取被害人輸入銀行帳號密碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲莊嫌假冒國泰世華銀行、台新銀行寄送釣魚簡訊，警方追查在台中逮捕莊姓嫌犯等17人。（圖／記者邱中岳翻攝）

莊嫌等人趁被害人不察輸入帳號密碼，隨即將錢轉到人頭帳戶，並且找來車手提領，或者利用「水房」洗錢，莊嫌在2021年1、2月間，短短6天就捲走上千萬。

莊嫌因在網路號召不同人士加入，有些人根本就不認識對方，甚至也沒有見過面，都是由莊嫌在幕後指使，在分得贓款隨即「鳥獸散」，最後警方循線在9月底收網逮人。

網路銀行釣魚簡訊「偷帳號密碼」　3天21人被害...狂捲300萬存款

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