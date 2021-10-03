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網踢爆「龍龍公開霸凌路人」！理髮師慘被出征　道歉：我不該批評龍龍

▲▼老K回應近日與龍龍的事件。（圖／翻攝臉書）

▲龍K之亂在延燒，網友踢爆「龍龍公開霸凌路人」。（圖／翻攝自YouTube／龍龍LungLung、記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

脫口秀演員「龍龍」日前指控，被薩泰爾班底「老K」霸凌，龍K之亂至今戰火依然猛烈。龍龍2日在IG發布一支限時動態，公開一名網友的私訊內容，甚至曝光對方個人資訊，導致該網友疑似被粉絲出征，最後改名並刪文道歉，讓許多人質疑「這種行為，不也是霸凌嗎」、「自己是霸凌受害者，結果去霸凌別人」。

龍龍2日發布的IG限時動態可以看見，她公開一名理髮師網友的私訊內容，網友認為她「把喜劇圈搞到烏煙瘴氣，為了流量為了賺錢，把事情搞到這種地步，你真的不配做喜劇演員，退出喜劇圈」。

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對此，龍龍表示，她不喜歡工作完後，還要收到「垃圾留言」，強調自己沒有因為「炎上」賺到錢，更直接曝光理髮師網友的個人資訊，直言「自己的人生請自己負責」、「我猜又要被說，藉著聲量大，說話大聲了」。

▲▼龍龍疑似霸凌女網友。（圖／翻攝龍龍IG）

▲龍龍公開網友的私訊截圖，被其他網友認為是霸凌。（圖／翻攝龍龍IG）

限時動態曝光後，網友A疑似被粉絲出征，甚至連她任職的公司也被粉絲攻擊，不久後就改名並刪文道歉，寫下「對不起，我不該對龍龍有任何批評，也不該在此事讓龍龍承受二次傷害，我沒有立場對這次事件有意見，對不起」。

事件在網路發酵1天後，有網友截圖並轉貼到Dcard，表示「最近炎上事件沸沸揚揚，龍龍也許在此事件受到不尊重，但她沒有在尊重人，覺得當事人（理髮師網友）有點可憐，龍龍在IG公審理髮師，也沒有幫忙碼一下帳號」。

原PO感嘆，「當事人更改帳號，現在只留下一個道歉限動，肯定是被龍龍粉絲出征了」、「連當事人任職的理髮店都被出征，只能說……這不是霸凌那什麼是霸凌」。

▼理髮師任職的公司也被粉絲攻擊。（圖／翻攝自IG）

▲▼龍龍疑似霸凌女網友。（圖／翻攝龍龍IG）

也有網友在批踢踢轉貼截圖，表示，「當妳選擇做這件事的時候，就已經沒有資格再跟大家說，妳被喜劇圈怎樣霸凌了，因為妳也在做同樣的事情，更過分的是妳運用妳擁有的影響力，去壓一個毫無影響力的路人」。

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