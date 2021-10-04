陸樂透2千萬大獎爆「提早2天公布」　官方急道歉「出包原因超瞎」

▲9月30日的開獎訊息，發出時間卻是9月28日。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸彩券「福彩雙色球」第21112期的開獎時間原為9月30日，但廣西福彩網卻在9月28日就將中獎人數給發布出來了，令許多彩迷感到相當困惑，甚至質疑「難道中獎人數早決定了？」

根據陸媒報導，第21112期「福彩雙色球」總共開出22注，每一注獎金約539萬元人民幣（約2320萬元新台幣），其中廣西中了一注。然而，就是廣西的這一注，引起了許多網友的關注。

有網友發現，廣西福彩官網竟然在9月28日這天，就已經把「一等獎」的中獎情況給公布出來了，質疑「難道中獎人數早決定了？」

對此，廣西福利彩票發行中心10月2日回應，已注意到有網友對廣西福利彩票中心官網9月30日晚發布的桂林中出雙色球一等獎539萬元的新聞圖片，其顯示時間為9月28日22：38：39的錯誤表達關注，「中心對此高度重視，第一時間向負責該中心官網運行的北京新浪彩通網絡技術有限公司（下稱北京新浪彩通）發出調查通知。」

北京新浪彩通公司調查後指出，9月30日當晚值班工作人員在發布稿件時違反操作流程，將發布時間錯誤操作為9月28日，於2021年9月30日22：38：39時在中心官網發出推送，導致了廣大網友的誤解和困惑，「在此，廣西福利彩票發行中心向廣大網民朋友表達誠摯的歉意！」