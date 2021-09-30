樂透爽中125萬元卻沒命花　男「領獎前先慶祝」一周後溺斃海中

▲男子中樂透，一周後卻不幸溺水。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州男子57歲男子賈維斯(Gregory Jarvis)買彩券幸運中獎，贏得美元45,000元（約台幣125萬元）大獎，然而他沒來得及領到獎，開心喝酒慶祝卻被人發現溺死在私人海灘。

休倫郡(Huron County)警方24日接到報案，有居民發現一具屍體被沖到私人海灘上，調查發現死者是57歲的賈維斯，驗屍發現他死因為溺水，皮包中找到一張還沒有兌現的中獎彩券。

酒吧老闆塔拉斯基(Dawn Talaski)表示，賈維斯13日買彩券中大獎，因為他是店裡熟客所以大家都知道這件喜訊，「他一周後回到這裡，買了幾輪酒，但是仍然沒有把彩券兌現，因為他沒有社會安全卡(Social Security Card)，正要去申請一張新的」，結果後來人就再也沒有出現，大家都很擔心。

根據當地樂透公司規定，若是中獎金額超過美元600元（約台幣1.6萬元），得獎人需要提供附照片的身分證明和社會安全卡才能領取。

警方表示，在賈維斯屍體附近找到他的船，懷疑他要把船綁住時不小心跌倒，撞到了頭結果溺死在水中。塔拉斯基表示，賈維斯原本計畫領到錢後，要去北卡羅萊納州探望父母和姊姊，沒想到卻遭逢意外。中獎彩券目前已轉交給賈維斯的親戚。