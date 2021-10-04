諾貝爾生醫獎今揭曉！「mRNA」催生新冠疫苗　呼聲超高卻有2痛點

▲2021年諾貝爾獎將於本周起陸續頒發。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

2021年諾貝爾生理醫學獎（下稱諾貝爾生醫獎）將於台灣時間今（4）日下午5時30分揭曉，頒獎典禮以實體、線上混合的方式進行，獲獎者將拿到獎牌、獲獎證書以及1000萬瑞典克朗（約新台幣3180萬元）獎金。由於新冠疫情影響，科學獎項的關注度達到前所未有之高，以下整理出熱門人選與預測分析。

▲致力於mRNA研究的卡塔林（左）與魏斯曼（右）。（圖／翻攝自布蘭戴斯大學官網）



疫苗科學

美國賓州大學生物化學家、BNT高級副總裁卡塔林 (Katalin Karikó)，以及疫苗研究教授韋斯曼（Drew Weissman）被視為本屆熱門人選，2人今年也獲得有著「美國諾貝爾獎」、「諾貝爾獎風向球」之稱的拉斯克獎（Lasker Award）。

卡塔林與韋斯曼對「信使mRNA」的開創性研究，推動2大藥廠迅速研發出BNT與莫德納疫苗，有效對抗新冠病毒，逆轉疫情態勢。mRNA早在1961年就被發現，而科學家花費數十年解決不穩定與引發炎症等問題，如今隨著技術愈臻成熟，不僅成為防疫關鍵，未來更可望用於治療HIV以及癌症。

儘管如此，信使mRNA的研究已經展開數十年，來自全球各國的多名科學家都有參與；如果諾貝爾生醫獎要把殊榮授予此領域，「獎落誰家」可能引發爭議。全球科學資訊公司科睿唯安（Clarivate）高級分析師彭德伯里（David Pendlebury）也認為，諾貝爾獎委員會非常保守，通常都會等待至少10年才決定授獎，因此新冠疫苗技術獲獎「為時過早」。

▲美國埃默里大學教授庫珀（左）與澳洲生物學家米勒（右）。（圖／翻攝自Lasker Awards）



免疫研究

美國埃默里大學教授庫珀（Max D. Cooper）、澳洲霍爾醫學研究院生物學家米勒（Jacques Miller）發現兩大類淋巴球「B細胞、T細胞」，替日後的癌症治療、疫苗研究、適應性免疫系統（adaptive immune system）研究奠定基礎。他們也因此在2019年9月獲得「拉斯克獎」。

DNA定序

英國科學家印度裔英國籍科學家巴拉蘇布拉馬尼安（Shankar Balasubramanian）、克倫納曼（David Klenerman）以及邁耶（Pascal Mayer）在DNA定序技術的貢獻，徹底改變生物學、生態學、考古學、法醫學以及個人醫學等多項領域。

在他們的發明問世以前，重新排列人類的完整基因組需要耗時數個月、花費數百萬美元，如今只要花費600美元（約新台幣1.6萬元）左右就能夠在24小時內做到。

▲克萊爾金2016年獲頒美國國家科學獎章（National Medal of Science）。（圖／達志影像／美聯社）

乳癌遺傳性

美國華盛頓大學教授、基因學家克萊爾金（Mary-Claire King）於1990年確認，BRCA基因突變與乳癌、卵巢癌有所關聯，進而證實了乳癌是因遺傳基因突變引發的理論。她對此基因的深入研究與篩檢，有助於醫師更早發現或預防女性乳癌與卵巢癌。

病毒研究

南韓病毒學家李鎬汪（Ho Wang Lee）辨識、分離了漢坦病毒（hantaviruses），成就斐然。此病毒透過嚙齒動物傳播，在全球各地造成多項疾病。

紅血球研究

美國醫師加斯頓（Marilyn Gaston）對於鐮刀型紅血球疾病的突破性研究，造福廣大人群。此遺傳性疾病導致人體無法生產正常的血紅蛋白，但她的研究使得醫師能在患者出生時檢查並且採取預防性治療。

▲獲得諾貝爾獎被視為畢生殊榮。（圖／CFP）



由於諾貝爾獎的提名、入圍名單必須全程保密50年後才能公布，因此得主預測相當困難，但卻被外界批評獲獎者多樣性太低。舉例來說，儘管亞洲學者的論文被引用次數更多，諾貝爾獎得主卻大多來自美歐國家的菁英機構，地理多樣性極低，此外，2019年諾貝爾獎得主全部都是男性，2020年才有3名女性獲獎。

彭德伯里指出，「諾貝爾獎通常認可20到40年前做出科學發現的人」，當時學術成就較高的女性不多，但「此情況在過去40年出現巨大變化」。他也指出，諾貝爾委員會2019年主動呼籲提名人重視多元性，但2020年才看見影響，實屬「遲滯效應」（lag effect）。

2021年諾貝爾獎頒獎時間（以下皆為台灣時間）

10/4（一）生醫獎

10/5（二）物理學獎

10/6（三）化學獎

10/7（四）文學獎

10/8（五）和平獎

10/11（一）經濟學獎