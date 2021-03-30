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霍特獎首移台灣辦區域賽！學生界諾貝爾　徐榛蔚勉花蓮代表隊奪冠

▲▼花蓮縣長徐榛蔚接見霍特獎花蓮代表隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚接見霍特獎花蓮代表隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有「學生界諾貝爾獎」美名的大學商業競賽「霍特獎」，目前已吸引全球超過100萬名學生參賽，首獎獎金高達100萬美金。29日上午由學生代表勞士杰率領東華大學參賽團隊共10位同學來訪，勞同學向徐縣長表達謝意，兩方相談甚歡，並期待未來能與縣府團隊合作，徐榛蔚期許大家秉持著勝不驕、敗不餒，為台灣奪得佳績！

霍特獎是由聯合國協辦的商業競賽，旨在解決當今世界社會、教育、資源等問題，因此有「大學生的諾貝爾獎」之美名。以往都是在像在東京、首爾、香港等大城市舉行，因為台灣防疫有成，今年將首次在台北舉行區域賽，會有來自全台各地超過百名的大學生一起參與這項競賽，並邀請各大企業的CEO及以創業教授擔任評審，經過區域賽參選將有機會晉級全球賽，在聯合國總部與世界各地優秀的人才競爭總冠軍，一起見證這場具國際性且充滿意義的競賽。

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今年主題為「Food for good」，廣邀各國大學生用商業模式來解決與食物相關的問題，台灣今年有14所大學一同參與霍特獎角逐！

▲▼花蓮縣長徐榛蔚接見霍特獎花蓮代表隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚用心聆聽每一位參賽學生的提案，並一一給予回應與支持，徐縣長說，很佩服孩子們在利用課餘時間參與國際事務，並將所學融入計畫中，從剩食問題、魚菜共生再到有機食農計畫，食物與環境人文密不可分，她也說，期待每一位學子藉由實踐計劃改變社會，激勵同儕間合作，讓台灣更好！

農業處長吳昆儒也針對每位學生的提問詳細提供意見，他說，花蓮縣戮力推展有機農產，對於孩子們選題與執行的部分，吳處長也就花蓮縣農產與周邊產業與學生交流，企盼能藉由此次會面激盪出新的火花。

往年的區賽都在新加坡、日本等國舉行，但因為台灣防疫有成，今年4月9日將首次在台北舉行區域賽，在過去的一年間，各大學總共舉辦了148 個大大小小的活動，由 162 個團隊參與，同時邀請超過50位評審，足見台灣大學生對於社會議題的關心。

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