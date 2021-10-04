發掘豫商機／「家有3年陳艾、免看郎中！」　黃金野草創百億產值

記者任以芳／河南報導

河南艾草揚名全大陸，過去被視為沒用的野草，如今成為農村致富的「黃金草」。《東森新媒體ETtoday》走訪位於南陽市艾草生產基地，員工都是當地村民，有人忙著包裝生產，有人負責靠電商直播銷售，突破單打獨鬥模式，齊心產銷一條龍，光靠「賣艾草」帶動當地產業，突破百億台幣商機。

由於艾草是重要的中藥材，隨著現代人生活水平提升，對身體保健意識抬頭，河南出產的艾草在大陸需求市場相當旺盛，創造「野草變黃金」價值，許多農村大力開發艾草商機，大量開設生產線，增加工作崗位。

▲河南南陽市艾草之鄉，村民趕工出貨。（圖／記者任以芳攝）

當地最具代表性的南陽藥益寶艾草製品有限公司是一家集種植、產製、銷售的民營企業。企業產品多達12個系列100多個品種，年加工原材料6千餘噸，帶動附近村民3千多人回家鄉就業。

接受《東森新媒體ETtoday》訪問的王大姐表示，十年前都在外面做餐飲業，月薪才3千元（單位：人民幣，同下），近年老家南陽大力發展艾草商機，她在工廠上班月薪，不算獎金能有5千多，還能就近照顧小孩和家裡老人。

藥益寶董事長查洪付受訪時表示，公司艾草產品全部採用野生陳艾製作，過去銷售主要靠外接訂單，一開始很多顧客分不清楚野生艾和陳艾的不同。透過互聯網模式從種植、採收、製作到包裝，讓消費者一條龍看透透，商品品質更有底氣，銷量大增。

▲艾草分等級，30:1是最好黃金絨。（圖／記者任以芳攝）

查洪付介紹，艾草產品差別在於精加工跟粗加工，價格也有落差。粉絨進入設備後，分一遍就是1:1，分兩遍是2:1，大概30分鐘製成，價格便宜等級較差；六外，15:1是中等品質也是大眾最能接受價格。

據了解，最好的艾草品質是30:1，必須在機器裡經過30次攪拌循環，花半天時間「去蕪存菁」，最後出來的艾草十分細緻，觸感類似棉花被稱為黃金絨，有效成分被提純保留，一公斤可以賣100多元。

▲艾草年份越高，價錢越好 。（圖／記者任以芳攝）

如果從年份來算價格，負責產品銷售的艾優優介紹，「一年新艾10元一公斤，但是翻到三年是30到51元每公斤，價差5到10倍。」艾草氧化過程就像酒一樣越陳的越香，以中醫理療來說，三年陳艾最好，水分大致上揮發，保留天然艾油精華。

過去村民採摘新艾直接變賣銷售，不懂得「提升價值」。如今當地艾農開始分批「提升艾草年份」，依照產量保留越老越有價值的陳艾。其中，習近平視察時曾經摸過一批三年陳艾磚牆，員工開玩笑說，「這是工廠之寶，不能賣。」過去，村民眼裡是不起眼野草，如今成了致富關鍵。

▼大陸國家主席習近平曾視察這片艾草磚牆，變成最好的宣傳。（圖／記者任以芳攝）