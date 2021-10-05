Toyz對藥腳「一句冷血話」害自己也被關　直播逼出微薄安家費

▲A先生不滿Toyz意圖切割，安家費還給得不乾脆。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，全案是彰化警方今年5月執行網路巡邏任務時，發現有人涉嫌販賣大麻菸彈，於是喬裝成買家逮人，從賣家住處搜出一堆大麻菸彈，後來查出貨源來自台中地區的一名藥腳，為了溯源追查毒品來源，旋即報請檢方擴大指揮偵辦。

檢警8月間發動第二波搜索逮到該名下盤商藥腳，不但從住處搜出其他未賣出的上百顆大麻菸彈，並根據毒犯手機Line等對話紀錄與帳戶資金流向，成功突破對方心防，一舉追出毒品是由前世界電玩冠軍Toyz提供，當下相當震驚，但為了鞏固事證及避免打草驚蛇，直到上週才發動第三波搜索。

本刊透過管道找到Toyz的下線藥腳A先生，A先生向本刊說，2人見面後幾天，Toyz委託一名車手（日前遭逮的金六結軍營楊姓士兵）南下台中將數百顆大麻菸彈交給他，「Toyz跟我確認收到貨之後，他說那批貨進價共一百多萬元，要我製作每天的銷售報表，但實際上大麻菸彈根本賣不到他希望的價格，沒有人要買」，Toyz還不時私訊A先生追蹤販售狀況。

▲前世界電玩冠軍「Toyz」劉偉健（箭頭處）涉嫌販賣二級大麻毒品遭收押禁見，檢警正溯源追查製毒工廠。

A先生告訴本刊，到今年6月為止，僅賣出零星幾顆，「Toyz一直問，我也沒辦法啊！後來有朋友跟我調100多顆，才算有出貨。」不過，該名調貨友人沒多久就被警察抓走，還咬出他是供貨者，害他後來也跟著被抓。

「我本來想要一肩扛下，想說不要害Toyz，但我離開警局後，跟Toyz說我被抓了，沒錢生活」，沒想到他竟反問：「你賣掉的東西都沒錢了嗎？」讓A先生覺得心寒，「賣掉的毒品所得都被檢警扣走了，哪來的錢？」

▲本刊透過管道找到Toyz的下線藥腳A先生，他出面說明Toyz委託他販賣大麻菸彈的過程。

他見Toyz意圖撇清，在走投無路下，只好在Toyz電競直播時斗內留言，希望他能回訊溝通，「他看到我的斗內才正視我，直播完跟我聯絡，但一下子說沒錢、一下子說他可以找人處理，之後才匯了幾萬元給我安家。」

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