　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Toyz對藥腳「一句冷血話」害自己也被關　直播逼出微薄安家費

A先生不滿Toyz意圖切割，安家費還給得不乾脆。

▲A先生不滿Toyz意圖切割，安家費還給得不乾脆。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，全案是彰化警方今年5月執行網路巡邏任務時，發現有人涉嫌販賣大麻菸彈，於是喬裝成買家逮人，從賣家住處搜出一堆大麻菸彈，後來查出貨源來自台中地區的一名藥腳，為了溯源追查毒品來源，旋即報請檢方擴大指揮偵辦。

檢警8月間發動第二波搜索逮到該名下盤商藥腳，不但從住處搜出其他未賣出的上百顆大麻菸彈，並根據毒犯手機Line等對話紀錄與帳戶資金流向，成功突破對方心防，一舉追出毒品是由前世界電玩冠軍Toyz提供，當下相當震驚，但為了鞏固事證及避免打草驚蛇，直到上週才發動第三波搜索。

本刊透過管道找到Toyz的下線藥腳A先生，A先生向本刊說，2人見面後幾天，Toyz委託一名車手（日前遭逮的金六結軍營楊姓士兵）南下台中將數百顆大麻菸彈交給他，「Toyz跟我確認收到貨之後，他說那批貨進價共一百多萬元，要我製作每天的銷售報表，但實際上大麻菸彈根本賣不到他希望的價格，沒有人要買」，Toyz還不時私訊A先生追蹤販售狀況。

前世界電玩冠軍「Toyz」劉偉健（箭頭處）涉嫌販賣二級大麻毒品遭收押禁見，檢警正溯源追查製毒工廠。（民眾提供）

▲前世界電玩冠軍「Toyz」劉偉健（箭頭處）涉嫌販賣二級大麻毒品遭收押禁見，檢警正溯源追查製毒工廠。

A先生告訴本刊，到今年6月為止，僅賣出零星幾顆，「Toyz一直問，我也沒辦法啊！後來有朋友跟我調100多顆，才算有出貨。」不過，該名調貨友人沒多久就被警察抓走，還咬出他是供貨者，害他後來也跟著被抓。

「我本來想要一肩扛下，想說不要害Toyz，但我離開警局後，跟Toyz說我被抓了，沒錢生活」，沒想到他竟反問：「你賣掉的東西都沒錢了嗎？」讓A先生覺得心寒，「賣掉的毒品所得都被檢警扣走了，哪來的錢？」

本刊透過管道找到Toyz的下線藥腳A先生（圖），他出面說明Toyz委託他販賣大麻菸彈的過程。

▲本刊透過管道找到Toyz的下線藥腳A先生，他出面說明Toyz委託他販賣大麻菸彈的過程。

他見Toyz意圖撇清，在走投無路下，只好在Toyz電競直播時斗內留言，希望他能回訊溝通，「他看到我的斗內才正視我，直播完跟我聯絡，但一下子說沒錢、一下子說他可以找人處理，之後才匯了幾萬元給我安家。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


更多鏡週刊報導
【Toyz販毒內幕5】幫販毒被逮安家費超低　Toyz匯款明細曝光
【Toyz販毒內幕】【獨家】與藥腳對話曝光　揭Toyz遭黑吃黑始末
【Toyz販毒內幕1】神預言其實有內線？　統神早知Toyz黑料要被掀

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
第10輪預約下午截止！BNT提前開打　1圖看懂4大疫苗換誰接
兒月薪5萬…徐乃麟「送千萬豪宅催婚」知情者爆內幕！1原則擁7
Toyz因「格差婚」販毒：戶頭無資金　辣女友1句話露餡疑早知
臉書疑重要數據遭刪影像曝！　專家指「史詩級人為疏失」可能性大
3分鐘動畫看完《魷魚遊戲》　神還原6場景笑炸千萬人
不甩年薪3000萬老公！　寂寞人妻偷吃月入3萬「負債窮小王」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

Toyz藥腳被抓「安家費超低」　匯款明細曝光

Toyz對藥腳「一句冷血話」害自己也被關　直播逼出微薄安家費

Toyz「IG限動」洩撈錢計畫　藥腳罵他：罔顧江湖道義

Toyz因「格差婚」販毒：戶頭無資金　辣女友1句話露餡疑早知情

統神神預言「內線」曝光　Toyz販毒被抓！直播1動作自曝早知情

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末：統神早就知道

21歲正妹自撞翻車困駕駛座　男友急衝現場護花

國中小情侶逃家1天1夜睡公園　起因是「媽媽沒收手機」

19歲女大生求職「遭特斯拉撞死」！阿嬤聽惡耗崩潰：她不想我辛苦

不甩年薪3000萬老公！　寂寞人妻偷吃月入3萬「負債窮小王」

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

Toyz藥腳被抓「安家費超低」　匯款明細曝光

Toyz對藥腳「一句冷血話」害自己也被關　直播逼出微薄安家費

Toyz「IG限動」洩撈錢計畫　藥腳罵他：罔顧江湖道義

Toyz因「格差婚」販毒：戶頭無資金　辣女友1句話露餡疑早知情

統神神預言「內線」曝光　Toyz販毒被抓！直播1動作自曝早知情

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末：統神早就知道

21歲正妹自撞翻車困駕駛座　男友急衝現場護花

國中小情侶逃家1天1夜睡公園　起因是「媽媽沒收手機」

19歲女大生求職「遭特斯拉撞死」！阿嬤聽惡耗崩潰：她不想我辛苦

不甩年薪3000萬老公！　寂寞人妻偷吃月入3萬「負債窮小王」

國慶全兵力操演47軍機、最巨國旗登場　柯文哲也現身總統府前觀賞

不捨陳時中遭批「劊子手」　管碧玲曝這原因讓致死率沒下降

臉書大當機7小時　祖克柏身家蒸發近1700億元

「我都是被逼的、對我哪裡不爽」掛嘴邊　4種口頭禪專家認證玻璃心

全台搶跟「007」說再見！導演曝下屆龐德已有人選？

「古著」的帥感無法抗拒！快去全台「3家好店」挖寶

瘋電影／蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件

Toyz藥腳被抓「安家費超低」　匯款明細曝光

連假恐有「圓規」颱風誕生　「獅子山」最快明先生成

「我們不可能恢復疫情前生活」　醫曝完全解封2恐怖數字

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

社會熱門新聞

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

21歲正妹自撞翻車困駕駛座　男友急衝現場護花

騎車撞牙叉2男斷頸亡　目擊者驚：皮肉還黏地上

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

竹科夫妻踢人不道歉　釀外送員大亂鬥

19歲女大生求職被撞死！阿嬤聽惡耗崩潰

堆高機牙叉停半空！　2年輕男騎車經過「正中頭部」雙亡

國中小情侶逃家睡公園　因為媽媽沒收手機

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

280萬消防車遭撞！法院認證殘值僅28萬

女大生騎機車求職遭撞死　家人淚崩求真相

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

21歲正妹自撞翻車困駕駛座　男友急衝現場護花

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

「中國娃娃」40歲長這樣！貝兒生2寶身材辣翻

騎車撞牙叉2男斷頸亡　目擊者驚：皮肉還黏地上

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面